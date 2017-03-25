Yunanistan’ın Türkiye’ye neredeyse yüzme mesafesinde olan Ege denizi adalarına yönelik askeri faaliyetleri giderek artıyor. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım tarafından gönderilen e-posta mesajı Yunanistan’ın bu konuda çok önemli ve yoğun bir faaliyetini açıkça ortaya koyuyor.

Yalım’ın bana ve diğer gazetecilere gönderdiği mesaj aynen şöyle:

“Yunanistan, bu yılın başından itibaren askeri hazırlıklarını artırdı. Yunan Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde 23 Ocak 2017’de değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis dışında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları değişti. Yeni kuvvet komutanları ilk olarak Doğu Ege Denizi’ndeki adaları ziyaret etti. Şubat ayında, başta Kardak bölgesi olmak üzere işgal edilen Türk adalarında egemenlik ve bayrak gösterisi yapan Yunanistan, Mart ayında da gayri askeri statüdeki adalarda seferberlik tatbikatı yaptı.

Kelemez (Kilimli-Kalimnos) Adası’nda 07 Mart 2017’de, Sömbeki Adası’nda 12 Mart 2017’de, Semadirek Adası’nda 13 Mart 2017’de ve Taşoz Adası’nda 14 Mart 2017’de seferberlik tatbikatı yapıldı. Seferberlik tatbikatına, adalarda konuşlandırılan Yunan askeri birlikleri ile ada halkından oluşturulan milis kuvvetleri katıldı. Milis kuvvetleri, piyade tüfeği, makinalı tüfek ve roketatar gibi silahlarını ve bu silahların mühimmatlarını evlerinde muhafaza ediyor.

Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, 07 Mart 2017’de Kelemez Adası’nı ziyaret etti. Yunan Cumhurbaşkanı’nın onuruna yapılan tören geçişine milis kuvvetleri de katıldı. Tören geçişinden sonra seferberlik tatbikatı icra edildi ve milis askerlerine kadrolu silahları ile atış eğitimi yaptırıldı. Kelemez Adası’ndan Muğla Keçi Adası’na askeri botla geçen Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, adada bulunan işgalci Yunan askerlerini denetledi.

Sömbeki Adası’nda, 12 Mart 2017’de icra edilen seferberlik tatbikatına, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis de katıldı. Seferberlik tatbikatında, milis kuvvetlerinin topçu bataryası ateş idare merkezinde görevlendirilmesi ve meskûn mahallerde muharebe gösterisi yapması dikkat çekti.

Semadirek Adası’nda, 13 Mart 2017’de icra edilen seferberlik tatbikatına, Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis de katıldı. Seferberlik tatbikatında, milis kuvvetlerinin atış yapması ve tatbikatta zırhlı personel taşıyıcıların kullanılması dikkat çekti.

Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Semadirek Adası’nda basına açıklama yaptı. Kammenos, “Türk araştırma gemisinin Semadirek bölgesinde Yunan karasularını ihlal ettiğini ve Yunan Deniz Kuvvetlerinin de cevap verdiğini” iddia etti. İstanbul Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı tarafından denizcilere yayımlanan 298/17 numaralı NAVTEX Duyurusu ve haritasında, TCG ÇEŞME Gemisinin, 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında, Taşoz – Semadirek Adaları arasındaki uluslararası sularda, hidrografik ve oşinografik çalışmalar yapılacağı duyurulmuştu.

Taşoz Adası’nda, 14 Mart 2017’de icra edilen seferberlik tatbikatına, Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis katıldı. Seferberlik tatbikatında, milis kuvvetlerinin piyade tüfeği ve makinalı tüfeklerle atış yapması ve tatbikatta havan kullanılması dikkat çekti. Taşoz ve Semadirek Adaları, 1923 Lozan Antlaşması’nın 12.Maddesine göre gayri askeri statüde.

Kelemez ve Sömbeki Adaları da 1947 Paris Antlaşması’nın 14.Maddesine göre gayri askeri statüde. Anılan adalarda yapılan seferberlik tatbikatlarında kullanılan silah, araç ve yöntemlerin, tatbikatların savunma yerine taarruz amaçlı olarak planlandığı ve icra edildiğini gösteriyor. Yunanistan, Lozan ve Paris Antlaşmalarını açık bir şekilde ihlal ediyor. Gayri askeri statüdeki adalara, tabur, tugay ve tümen seviyesinde askeri birlikler yerleştirdi. Ayrıca adalara tank, top uçaksavar vb. ağır silahlar yerleştirdiği gibi adada yaşayan Yunan vatandaşlarını da antlaşmalara aykırı olarak silahlandırmıştır. Bütün bunlar olup biterken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sesi soluğu çıkmadı. Yunanistan’a müzik notası bile vermediler, veremediler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...