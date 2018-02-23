Efeler Voleybol Liginde normal lig etabındaki 22 maçlık maraton bugün sona erecek.

Haftanın ve sezonun en çekişmeli maçlarından biri de lider Halkbank ile hemşerisi Ziraat Bankası arasında oynanacak. Başkent Voleybol Salonundaki karşılaşma saat 14:00’te başlayacak.

Maç öncesinde lider Halkbank’ın 21 karşılaşmada kazandığı 55.175 puanı var. Mavi-Beyazlılar, İzmir’de kazandığı Arkas Spor maçından sonra sezonu lider bitirmeyi, dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemişti.

Ziraat Bankası ise 46.22 puana sahip, sıralamadaki yeri dördüncülük.

Galibiyetle bitirmek istiyoruz

Halkbank Erkek Voleybol Takım Antrenörü Slobodan Kovac, ligin son maçını da kazanarak normal sezonu galibiyetle bitirmek istediklerini söyledi.

Bir galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatan Kovac şunları söyledi:

“Saygı duyduğumuz zorlu bir rakiple oynayacağız. Tam bir derbi mücadelesi olacak. Hedefimiz yüksek seviyede voleybol oynamak ve lidere yakışır bir son olsun istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.”