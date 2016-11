Yangından kaçmak isterken, onu kurtuluşa götürecek yangın merdiveni kapısının açılmadığını gören biri ne yapar..? Elbette ki, açabilmek için çaba sarf eder… Yine de açamazsa eğer, yapacağı bir şey kalmamış demektir. Ya dua etmeye başlar, ya çığlıklar atmaya… Sonu gelmiş demektir artık…

Kızıp “Eeyyy kapı sen kimsin..? Nasıl açılmazsın ya..?” diye bağırmaya başlamaz örneğin… Ya da sesine ciddi bir hava verip “Burada bulunmamın nedeni, açılmayan kapıları yok etmektir” diye haykırmaz…

Kim böyle hezeyanlara kulak misafiri olanların “zavallı kafayı yedi galiba” diye düşünmesini ister ki..?

Hiç kimse her sorunun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip değildir. Yangın çıkana kadar çevresine topladığı güruhun, onun ağzından çıkan her sözü alkışlamasına alışmış olabilir. Ama yangın çıktığında herkes kendi derdine düşmüş olacaktır.

…Ve asıl darbe, alkışlayan kimsenin olmaması olur…

Günümüz dünyasında siyaset sahnesi kadar kaypak ve kaygan bir zemin yoktur. Çıkar ilişkilerine dayanan dostluklar(!) bir anda bitebilir… Brütüs’ün Sezar’a yaptığı, o günden beri sık sık tekrarlanmıştır. 17-21 Aralık’ta bunun belirtilerini biz de görmüştük…

Yazıya yangın örneği ile başlamam, bir facianın yüreğimizi yakmayı hala sürdürüyor olması… Ama ülkemiz bu günlerde “başka türlü” yangınlarla ve sayısı giderek çoğalan “yangın riskleri” ile yüz yüze…

Öreğin; belirgin bir dış politikamızın olmaması, en büyük risk konumunda… Belirsizlik, yabancıları etkiliyor. Her gün medyaya çıkıp konuşmayı bir varoluş biçimi olarak benimseyen yetkililer(!), birbirinin zıddı olan şeyler söylüyorlar. Bu yetmezmiş gibi; en yetkili konumda olanlar bir gün başka, ertesi gün başka şeyler söylüyor. Hatta; aynı gün ve aynı konuda konuşurken, birbirinin zıddı olan görüşler beyan edebiliyor…

Bunun nedeninin iç politikaya yatırım olduğunu biz anlayabiliyoruz ama, yabancılar anlamaya yanaşmıyor. Onlardan anlayış belemek, onları tıpkı iç politikada olduğu gibi “ağızdan çıkan her sözü alkışlayacak bir güruh” olmasını beklemekten başka bir şey olmayan boş bir cabadır…

Yabancıları da “çıkar ilişkileri” yöntemiyle kandırarak bir “çevre” oluşturmak ise hem olanaksız, hem de tehlikeli bir çaba olmaktan öteye gidemez…

Olanaksızdır çünkü, herkes kendi ülkesinin çıkarlarını düşünmek zorundadır…

Tehlikelidir çünkü, çıkar ilişkilerinin temel prensibi “al gülüm, ver gülüm” diye tanımlanır..!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...