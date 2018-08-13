Edis, şarkıları ve dans şovlarıyla ANKAmall’da unutulmaz bir konsere imza attı.

ECE Türkiye tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall’un, yaza damga vuran konserleri Volkan Konak ve Funda Arar’dan sonra Edis ile final yaptı.

Son dönemin en sevilen sanatçılarından Edis, binlerce Ankaralı’yı buluşturduğu konserinde popüler şarkıları yanında sahne performansı ile de izleyenleri hayran bıraktı.

“Yoğun duygular içerisindeyim”

Gençlerin sevgilisi ünlü sanatçı karşısında binlerce hayranını görünce mutluluğunu dile getirerek , “Bu kadar büyük bir kitleyi görmekten dolayı inanılmaz yoğun duygular içerisindeyim. İki gün önce de İstanbul’da bunu hissettim, şimdi de Ankara’da bu duyguyu tekrar yaşıyorum. Biz artık gerçek anlamda biz olduk. Çok değerlisiniz, hepiniz harikasınız çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Şarkıları ve dans şovu ile büyüledi

Dansçılarıyla birlikte sunduğu dans şovu ile de görsel bir şölen yaşatan sanatçı izleyenleri büyüledi. Kendi şarkıları yanında Kenan Doğulu’dan, Sezen Aksu’ya; Gülşen’den, Manga’ya kadar sevilen sanatçıların şarkılarını da seslendiren Edis, Ankaralılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.