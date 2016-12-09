Edirne’nin bateri zillerini kullanıyor

EDİRNE’nin Uzunköprü İlçesi’nde Mustafa Er, atölyesinde bronz, bakır ve kalaydan ürettiği el yapımı bateri zillerini başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Dünyadaki çok sayıda ünlü müzik grubunun ürettikleri zilleri kullandığını belirten Er, “Ünlü bateristler bizim zillerimizi kullanıyor. Çok ünlü davulcular buraya geliyor ve kendine has ziller istiyorlar, biz onlara da özel sipariş üzerine zil yapıyoruz” dedi.

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde Mustafa Er, zil üretim atölyesinde 12 çalışanı ile birlikte el emeği harcayarak bakır, bronz ve kalay karışımında ürettiği bateri zillerini Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ederek, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İstanbul’da bir Ermeni asıllı ustasından öğrendiği mesleği, 14 yıl önce Uzunköprü’de kendi atölyesini kurarak sürdüren Mustafa Er, ihraç ettiği zillerin Amerika ve Avrupa ülkelerinde ünlü müzik gruplarının kullandığını söyledi. Er, şöyle dedi:

“Dünyada bir çok gruba özel ürettiğimiz el yapımı zil veriyoruz. Dünyaca ünlü bateristler bizim zillerimizi kullanıyor. İşlerimiz iyi, dünyanın neredeyse her yerinden bize sipariş geliyor. Çok ünlü davulcular buraya geliyor ve kendine has ziller istiyorlar, biz onlara da özel sipariş üzerine zil yapıyoruz. Toplam 12 kişiyiz aslında bakarsan biz küçük işletmeyiz. Ama tercih edilmemizin sebebi de budur. Fabrikasyon değil, burada tamamen el emeği işçilik vardır. Bir tane müzisyen bizden zil aldığında dünyada eşi benzeri olmayan bir zil aldığını biliyor. Bu yüzden bizi tercih ediyorlar. Bu zillerin Avrupa üretimi pres baskı olduğundan biri neyse bini de o diye biliriz. Bizde böyle bir şey yok.”

“PARMAK İZİ GİBİ, HİÇ BİRİ DİĞERİNE BENZEMEZ”

Atölyesinde ürettiği zillerin parmak izi gibi hiç birinin diğerine benzemediğini anlatan Er, şöyle konuştu:

“Burada ürettiğimiz ziller hiç biri bir başkasına benzemez. Bu el yapımı ziller aynı insanın parmak izi gibidir aslında. Nasıl insanın parmak izi bir birine benzemiyorsa, bu zillerinde bir birilerine benzerliği söz konusu değildir ve en büyük özelliği de budur. Biz burada başta Amerika olmak üzere bütün dünyaya zil ihraç ediyoruz. Ülke olarak saymam gerekirse, Amerika, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre, Avustralya, ve İngiltere gibi bir sürü ülke. Yani kısacası tüm dünya ülkelerine burada el yapımı zillerimizi gönderiyoruz.”

BRONZ, BAKIR VE KALAYIN SIRRI

Mustafa Er, bronz, bakır ve kalay karışımından imal ettileri illerin formülünü sır olarak nitelendirirken şöyle devam etti:

“Burada üretimimiz alışımı söylemiyoruz, bu bizim için bir sırdır. Alışımı sadece biz biliriz. Dünyada el emeği ile Türk usulü zil yapan 8-9 firmayız. Bundan başka el emeği üretim yok. Dökümün alışımındaki formül bir sırdır. Bundan dolayı çok fazla bir gelişmemektedir. Bu sırrı biz saklıyoruz, bizden sonrada bu sırrı ustalarımız saklayacaktır. Aslında babadan oğula giden bir meslek gibi düşüne biliriz.”

Kızgın ocaklarda bronz, bakır ve kalaydan eritilip notaların işlendiği el yapımı zillerin en büyük özelliği çekiç izlerinin üst üste gelmemesi. Günlük sadece 25-30 tane arasında üretilen el emeği zillerin tanesi 25 dolardan başlayıp 250 dolara kadar satılıyor.

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