Edirne’de liseli gençler ABD’deki robotik yarışmalara hazırlanıyor

Teknoloji, matematik, bilim ve mühendisliği barındıran programları öğrencilere sunarak, bu alanlarda çözüm üretici bireyler olarak yetiştirmeyi planlayan robotik yarışmalar için Edirne Bahçeşehir Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Tayfun Can Tavşanoğlu, Mehmet Can Aşar ve Baturalp Akalın önderliğinde 8 kişilik ‘Odrinias’ adını verdikleri takım kurdu. Geçen 19-21 Kasım tarihlerinde Fikret Yüksel Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen 14-18 yaş arası robotik turnuvası FRC’de ‘Rookies Half Amount’ ödülünü alan ‘Odrinias’ takımı, 6-16 Mart 2017 tarihleri arasında ABD’nin Orlando kentinde düzenlenecek robotik yarışmaya katılarak Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Mehmet Can Aşar, Türkiye’de yeni yaygınlaşan FRC hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

“FRC, 1989 yılında Dean Kamen ve Woodie Flowers tarafından kurulan First Vakfı’nın (For inspiration and recognition of science and technology) her sene düzenlediği robotik yarışmalarının en üst kategoride yer alanı. 14-18 yaş arasındaki lise öğrencileri 6 haftada yaptıkları robotlarla her sene belirlenen bir konu üzerine yaklaşık 8 metreyle 15 metrelik bir sahada robotlarıyla yarışırlar. Aynı anda sahada 6 robot bulunur ve 3’erli 2 takım halindedirler. Bizde önce yarışmaları izledik. Daha sonra bizde bunu yapmaya başladık. 6 haftada robot tasarladık. Sponsor bulduk, malzemeleri toparladık ve Türkiye’de düzenlenen yarışmada ‘Rookies Half Amount’ ödülünü aldık.”