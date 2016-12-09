Edirne’de liseli gençler ABD’deki robotik yarışmalara hazırlanıyor

EDİRNE’de bir grup lise öğrencisi tarafından kurulan ve geçen 9-21 Kasım tarihlerinde İstanbul Ülker Arena Sports’da Fikret Yüksel Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen robotik yarışma First Robotics Competition’da (FRC) ‘Rookies Half Amount’ ödülünü alan ‘Odrinias’ adlı robotik proje takımı, Mart ayında ABD’de yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.

Teknoloji, matematik, bilim ve mühendisliği barındıran programları öğrencilere sunarak, bu alanlarda çözüm üretici bireyler olarak yetiştirmeyi planlayan robotik yarışmalar için Edirne Bahçeşehir Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Tayfun Can Tavşanoğlu, Mehmet Can Aşar ve Baturalp Akalın önderliğinde 8 kişilik ‘Odrinias’ adını verdikleri takım kurdu. Geçen 19-21 Kasım tarihlerinde Fikret Yüksel Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen 14-18 yaş arası robotik turnuvası FRC’de ‘Rookies Half Amount’ ödülünü alan ‘Odrinias’ takımı, 6-16 Mart 2017 tarihleri arasında ABD’nin Orlando kentinde düzenlenecek robotik yarışmaya katılarak Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

6 HAFTADA ROBOT TASARLANIYOR

Mehmet Can Aşar, Türkiye’de yeni yaygınlaşan FRC hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

“FRC, 1989 yılında Dean Kamen ve Woodie Flowers tarafından kurulan First Vakfı’nın (For inspiration and recognition of science and technology) her sene düzenlediği robotik yarışmalarının en üst kategoride yer alanı. 14-18 yaş arasındaki lise öğrencileri 6 haftada yaptıkları robotlarla her sene belirlenen bir konu üzerine yaklaşık 8 metreyle 15 metrelik bir sahada robotlarıyla yarışırlar. Aynı anda sahada 6 robot bulunur ve 3’erli 2 takım halindedirler. Bizde önce yarışmaları izledik. Daha sonra bizde bunu yapmaya başladık. 6 haftada robot tasarladık. Sponsor bulduk, malzemeleri toparladık ve Türkiye’de düzenlenen yarışmada ‘Rookies Half Amount’ ödülünü aldık.”

“TAKIM DAYANIŞMASI ÖNEMLİ”

Baturalp Akalın ise, yarışmanın içeriğinden söz ederek şöyle devam etti:

“Robotlarla yapmamız gereken şey sahanın ortasında bulunan çengellere robotlarımızda olan kıskaçlarla yuvarlak simit halkaları tutarak o çengellere yerleştirmek. Sahada aynı anda 6 tane robot oluyor. Mavi ve kırmızı takım olmak üzere 2’ye ayrılıyorlar. Her takımda 3’er robot var. Orada takım arkadaşlarınla dayanışma yapman gerekiyor. Her halka taktığın zaman bize puan veriliyor. Bazı robotların üzerinde rampa bulunuyor ve bir robot diğer robotun üzerine çıktığı zaman bundan 40 puan alıyoruz.”

“AMAÇ TÜRKİYE’Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK”

Tayfun Can Tavşanoğlu da FRC yarışmalarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek, amaçlarının 6-16 Mart 2017 tarihleri arasında ABD’nin Orlando kentinde düzenlenecek yarışmada derece alarak dünya şampiyonasında yarışmak olduğunu söyledi. ‘Odrinias’ takımı üyeleri çalışmalarında sponsor desteğine de ihtiyaç duyduklarını belirtti.

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