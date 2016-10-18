Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Kupası’na galibiyetle başladı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Kupası’ndaki ilk maçında Avrupa Şampiyonu İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore ile karşılaştı. Müsabaka 25-17, 25-18 ve 25-15’lik setler sonucu 3-0 Eczacıbaşı VitrA’nın üstünlüğü ile son buldu.

Bu yılın Avrupa Şampiyonu İtalya temsilcisini 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı’nın kadın voleybol Takımı böylece kupayı kazanmak için gücünü ortaya koyarken yarı final kapısını da biraz olsun aralamış oldu. Maçın bir başka enteresan tarafı geçen yıl İtalyan temsilcisini şampiyon yapan hoca Massimo Barbolini’nin bu sezon Eczacıbaşı’nın başında olmasıydı. İtalyan çalıştırıcının tarihine de böylece bu ilginç not düşülmüş oldu.

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