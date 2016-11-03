Ecevit’i anıyoruz

Gazeteci, şair, yazar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Başbakandı 91 yaşında 10 yıl önce bugün 5 Kasım 2006 tarihinde solunum yetmezliği sonucu vefat etti.

Kişiliği ile dürüstlüğü ile ve namuslu yaşantısı ile kalplerde iz bıraktı.

20 Temmuz 1974’de başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’nı, 14 Ağustos’ta II. Barış Harekâtının mimarı oldu. Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra Ecevit, “Kıbrıs fatihi” olarak anılmaya başladı.

1974 yılında “yapılamaz, olamaz” denileni başardı ve Genel Başkanlığını Necmettin Erbakan’ın yaptığı Milli Selamet Partisi ile koalisyon hükümeti kurarak ilk kez Başbakan görevi üstlendi.

CHP Genel Başkanlığını 1972 – 1980 döneminde üstlendi ve 12 Eylül askeri müdahalesi ile siyasi yasaklı oldu.

Yasağın kalkması sonrası 1987 ile 2004 yılları arasında Demokratik Sol Parti genel başkanlığını yürüttü.

Özellikle medyaya bakış açısı, Gazetecilere verdiği değer, dürüst ve namuslu siyasetçi unvanları ile anıldı.

Sol görüşlü bir parti olarak bilinen CHP’nin 1977 Genel seçimlerinde aldığı oy oranı % 41,4 oldu ve bugün dahi hala bu rekor kırılamadı.

1987 yılında DSP’nin milletvekili çıkaramamasının sorumluluğunu üstlenerek Türk siyasetinde örneği görülmemiş bir karar ile aktif politikayı bıraktı.

1989’da yaşanan siyasi krizler nedeniyle tekrar siyasete döndü ve 1999 yılında DSP-MHP-ANAP koalisyonun Başbakan’ı oldu.

2000 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimin öncesi Anayasa değişikliği ile Üniversite mezunu olma şartının kaldırılması önerildi ise de bu öneriyi reddetti.

Anayasa mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer’i Cumhurbaşkanı olarak seçtirdi.

Ancak yaşanan bir krizde Sezer’in Ecevit’e Anayasa fırlatması Ecevit’i derinden yaralandı.

2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bırakmıştır. 5 Kasım 2006 pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir.

Namuslu ve dürüst büyük Devlet Adamı merhum Bülent Ecevit’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun

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