Rahşan Ecevit, “Türkiye’nin siyasi hayatında nezaketli duruş ve üslubuyla saygın bir iz bırakmış Ecevit’in adı son günlerde yanlış algılanmalara yol açacak şekilde çarpıtılarak yansıtılmaktadır” dedi.

Ecevit, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Türkiye’nin siyasi hayatında nezaketli duruş ve üslubuyla saygın bir iz bırakmış Ecevit’in adı son günlerde yanlış algılanmalara yol açacak şekilde çarpıtılarak yansıtılmaktadır. Türkiye’nin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda özellikle Amerika ile haşhaş konusunda yahut Kıbrıs ve Ege konularında damga vurmuş Ecevit günlük siyasi polemiklere malzeme yapılma saygısızlığını hak etmeyecek izler bırakmıştır. Bu tip gereksiz polemiklerin toplumda farklı bir algı yaratma amacıyla yapılmış olduğu kaygısıyla kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı duydum.”