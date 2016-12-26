Ecem’in yüzü yılbaşı hediyesiyle gül

İZMİR’de yaşayan epilepsi hastası 9 yaşındaki Ecem Tunatepe’nin yüzü, İzmir Ümit Lions Kulübü’nün hediyesiyle güldü. Epilepsi hastalığına bağlı bedensel ve zihinsel engeli bulunan Ecem, hediye edilen özel çocuk arabasıyla artık evinden dışarıya daha rahat çıkabilecek.

Karabağlar İlçesi Barış Mahallesi’nde bir gecekonduda yaşayan Turantepe ailesinin kızları Ecem Turantepe, epilepsi hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma yetilerine sahip bulunmuyor. Ecem’in bütün ihtiyaçlarını annesi Ayşe Turantepe karşılıyor. Ecem’in babası İbrahim Turantepe’nin ise düzenli bir işi bulunmuyor, bulabilirse gündelik olarak şoförlük yapıyor. Ecem’in şehir dışında üniversitede okuyan bir de ağabeyi var. Ailenin şuan için tek geçim kaynağı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bağladığı engelli bakım aylığı.

ÜMİT LİONS KULÜBÜ’NDEN ANLAMLI YILBAŞI HEDİYESİ

Geçim sıkıntısı içindeki ailenin kızı Ecem’in sorunlarından haberdar olan İzmir Lions Kulübü, küçük kızın hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmak için harekete geçti. Başkanlığını Avukat Pınar Susmuş’un yürüttüğü kulüp, ailenin ekonomik nedenlerle alamadığı, engelli çocuklar için özel üretilen ‘Patron BEN 4 Plus’ marka engelli çocuk arabasını Ecem’e hediye etti. Hastaneye giderken ya da gezmek istediğinde zorluk çeken Ecem, artık yeni arabasıyla rahatlıkla dışarıya çıkabilecek.

Ümit Lions Kulübü Başkanı Pınar Susmuş, Ecem’in yanı sıra ailesine de küçük yılbaşı hediyeleri verdi. Yeni yılda Ecem’in yüzünü güldürmenin, sorununa çözüm bulmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Susmuş, “Biz kulüp olarak yeni yıla engelli bir çocuğumuzu sevindirerek girmeyi hedefledik. Amacımız Ecem’in evden çıkarılıp gezdirilirken ya da hastaneye götürülürken çekilen zorlukları azaltmak, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılarken daha rahat etmesini sağlamak” diye konuştu.

REFLEKSOLOJİ TEDAVİSİ UYGULANACAK

Ziyarete Karabağlar Belediye meclis üyesi Baki Durmuş ile uzman sosyolog-refleksolog Şahin Sandalcıoğlu da eşlik etti. Meclis üyesi Baki Durmuş ailenin yerel yönetimden beklenti ve taleplerini dinledi. Şahin Sandalcıoğlu ise Ecem’in sağlık sorunları ile ilgili bilgiler aldı. Sandalcıoğlu, Ecem’in refleksoloji uygulamaları ve tedavisine gönüllü olarak katkı koyma müjdesi verdi. Eğer tedavi süreci beklendiği gibi devam edebilirse Ecem yürüyebilecek, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve az da olsa konuşabilecek.

Hediye edilen arabaya oturtulan Ecem’in mutluluğu gözlerinden okunurken, annesi Ayşe Turantepe, artık kızını rahatça dışarı çıkartabileceği ve tedavisi konusunda yardım alacakları için mutlu olduğunu söyledi.

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