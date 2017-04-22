Kıymetli dostum, ağabeyim işadamı ve yazar Mehmet Kılıçoğlu ile sohbetimizde, konu Dünya değiştirmekten açılınca, Mehmet abi “şu insanoğlunun çektirdiği fotoğrafın kâğıdı kadar ömrü yok. Ne kadar sararsa da, kâğıt daha uzun ömürlü… Mal da bekçi, ölümde sıramızı bekleriz… Övünmek malla mülkle olmaz, adamlıkla olur. Adam gibi adamda zaten övünmez…” dedi.

Eh Mehmet abi, demek ki o saçlar değirmende ağarmamış deyip, şu şiiri yazmaya koyuldum. Allah tüm dostlara hayırlı ölüm, hayırlı zürriyetler versin.

ECEL GELİP VADE YETİNCE

Ecel gelip vade yetince

Gözlerin tavana dikilir durur

Müezzin uzunca selanı verince

Dostların başına dikilir durur

Malın mülkün kurtaramaz seni

Nerde kaldı sevdiklerin hani

Giydirdiler hemen cepsiz kefeni

Dostların camide bekleşir durur

Susar bülbül gibi şakayan diliniz

Kiminiz ihtiyar kiminiz gençtiniz

Sorar hoca nasıl bilirdiniz

Dostların içinden gülüşür durur

Nüfus kütüğünden düşerler adını

Mirasçılar çabucak bölüşür malını

Bilir miydin kara toprağın tadını

Dostların kürekle atar durur

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