“Vazgeç Gönül” adlı ikinci single’ıyla müzik piyasasına hareketli bir giriş yapan genç pop şarkıcısı Ece Mumay, yaz sezonunu Muğla ve Datça’da yaptığı açık hava konserleriyle kapattı.

“Belki Bir Gün”, “Vazgeç Gönül” ve yakında resmen piyasaya çıkacak “Gitmem” single’ları yayınlanan Ece Mumay, Temmuz ayında Dalaman’ın Sarsala koyunda deniz üstüne kurulan sahnede başlayan yaz konserlerini Muğla ve Datça’da verdiği iki konserle tamamladı.

Bu hafta “en iyi çıkış yapan” kategorisinde Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Ece Mumay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Üniversite’ye Hoşgeldin” konserini gerçekleştirdi.