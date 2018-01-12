Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı sistemi iletişim platformu, UYAP’ın, FETÖ’ye “kaptırıldığını” bir “özeleştiri” olarak açıkladı. UYAP gibi vatandaşların kişisel bilgilerini içeren E-Devlet sistemi ne durumda?

Devlet işlerinde kolaylık sağlanması amacıyla oluşturulan, TC kimlik numarası ve şifreyle girilen sitede vatandaşların gayrimenkullerden vergi borçlarına, hakkındaki davalardan cep telefonu numaralarına kadar tüm kişisel verileri bulunuyor.

Bürokrasiyle ilişkilerini azaltmak için bazı resmi belgeleri de temin edilen E-Devlet’in kapsamı yanında UYAP hiç kalır. Böyle bir bilgi deposu kimin ilgisini çekmez ki?

Şimdi soralım; 80 milyon vatandaşa ait her tülü bilginin bulunduğu sistem ne kadar korunaklı ve güvenli? Kimler, nereden, nasıl veri girebiliyor ve izleyebiliyor? Sistemin en tepedeki işletimcileri, yetkilileri kimler, neyi, ne kadar görebiliyor?

Bu bilgiler belki de çoktan çalındı ya da ek yazılımlarla düzenli olarak bir yerlere aktarıldı (halen aktarılıyordur) ve kim bilir hangi karanlık ellerde yeni tezgahlar ve kumpaslar için kullanıldı ( kullanılacak)? Dahası bu sitenin FETÖ ile bağlantısı var mı? Yoksa UYAP gibi E-Devlet de hainlere hizmet etti mi, ediyor mu?

Umarız burayı da FETÖ’ye kaptırmamışızdır.

AÇ SAHTE DAVAYI AL BİLGİLERİ

Adalet sisteminde; UYAP üzerinden nereden olursa olsun tüm mahkemelerde dava açılabiliyor, bir vatandaş hakkındaki varsa yasal işlemler yapılabiliyor, davaların durumu, verilen kararlar görebiliyor, vatandaşın yargıyla ilişkileri anında izlenebiliyor.

Ancak sistem, ilgili ilgisiz herkes hakkında bilgilere ulaşmaya da izin veriyor. Geçmişte bir tanıdık hakkında açılan davada bir avukatın ulaşamayacağı bilgilerin dava dosyasına koyulduğuna şahit olmuştuk.

Bunun yöntemi basit, çok karışık işlemlere, korsanlığa, FETÖ’culuğa gerek yok. Bir icra iflâs dairesine, avukat aracılığıyla, bilgisine ulaşmak istediğiniz kişi hakkında sahte imzalı uydurulmuş bir senet kağıdı vererek ve para yatırarak haciz davası açıyorsunuz. Aldığınız dava numarasıyla UYAP’a girip her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bunları temin ettikten sonra “ davadan vazgeçtim” diyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Vatandaşın tüm bilgileri elinizin altında.

Bu sistemle çok kişinin haksız işlemlere, davalara maruz kaldığını, özel bilgilerinin ortaya saçıldığını, mahkemelere yansıyan itirazlarda görebiliyorsunuz. İş bununla kalmayıp haraç alma, şantaja kadar gidebiliyor.

Nerede kaldı Anayasa’daki ve yasalardaki vatandaşın mal ve can güvenliği kadar özel hayatının ve bilgilerinin korunması ilkeleri? Nerede yargıya güven?

MOR BEYİN, MOR KOYUN OLMASIN?

E-Türkiye sitesindeki kaygılarımızın artmasına gerekçe olarak “mor beyin” yazılımı ve Cumhurbaşkanının UYAP açıklamasını gösterebiliriz. Namaz saatlerini öğrenmek için yazılım indiriyorsunuz bir de bakıyorsunuz, hainlerin iletişim araçları cebinizde ve farkında değilsiniz.

Belki buradan kim bilir hangi şifrelere; örneğin e-posta adreslerine, telefon numaralarına, özel dosyalarınıza, sanal hesaplara, resimlere de ulaşmışlardır?

Böyle akla hayale gelmeyen tezgahları, kumpasları kuranların E-Devlet gibi zengin bilgilerin paylaşıldığı veri ortamına sızmaları işten bile değil.

Mor beyinden sonra türkünün dediği gibi “mor koyun” yazılımı ortaya çıkabilir. O zaman konumumuz tam belli olur, sıfatımızda.