Hızla değişen teknoloji karşısında evler elektrik ve elektronikli eşyalar çöplüğüne dönüştü. Her ev bir kenara atılmış cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlarla dolu. Üstelik bunları ne atmaya kıyabiliyoruz ne satmaya

Zamanında dünya dolusu para verdiğimiz, bugün kullanmadığımız “e-atık” veya “çekmece içi” atık olarak nitelendirilen bu ürünleri ne yapacağımızı da bilmiyoruz.

Sadece son 5 yılda 60 milyon cep telefonu satılmış. Nerede eskileri? Tüplü denilen televizyonlar, akvaryum olarak kullanılıyor. Geçen yıl dayanıklı ev eşyalarında vergi indiririm yapıldı, herkes kapış kapış yeni ürün aldı, eskileri bir kenarda kaderini bekliyor.

Hurda sınıfına giren bu eşyaların evde durdukça ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutlarda. Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de her yıl 500 bin ton elektronik atık çıkıyor ve bunların çok oranda geri dönüşüme giriyor.

İşin diğer boyutu; Türkiye her yıl hurda ithalatı için yılda 6.5 milyar dolar ödüyor ve bu tutar cari açığın neredeyse onda biri. Eğer e-atıklar toplanabilse sağlanacak geri dönüşümün yanı sıra bu eşyaların içinden çıkan altın, gümüş, bakır gibi değerli metallerin ithalatı da azalacak.

Ama biz bir kenarda dursun ne zararı var diyoruz ama diğer yanda ekonomimiz niye bu halde diye feryat ediyoruz.

GETİR CEBİ AL KİTABI

E-atıklar için değişik kampanyalar yapılıyor ama verdiğimiz bu ürünler nereye gidiyor, birileri para kazanıyor diye bu eşyalardan ayrılamıyoruz. En azından üç bin lira verilen bir cep telefonu satmak isterseniz 50 lira fiyat bile verilmiyor.

E_atık toplamaya okullardan başlanabilir. Örneğin eski cep telefonunu, bilgisayarını, oyuncaklarını getirenlere beş adet kitap verilebilir. Toplanan atıklarda belli bir para karşılığında bu işi yapanlara kilo ile satılabilir. En azından kitapların maliyeti çıkar. Çocuklarda e-atık, çevrecilik bilinci de yerleşir. Devlet bunu destekleyebilir. Bu kampanyalarda itibarlı sivil toplum kuruluşları da öncülük edebilir.

Yılda bir defa bu kampanyayı yapmak zor mu?

ENFLASYON VE BANKALAR

Bu haftaya Şubat atı enflasyon oranlarıyla gireceğiz. Çok ciddi bir düşüş veya artış beklenmiyor.

Yine çift hanelerde dolaşacak, yine düşecek, beli kıracağız, ezeceğiz, demeçleri verilecek, “ nedeni sivri bibere hıyar, önlem alıyoruz deyip ertesi gün unutacağız. Bazıları da bu rakamlara bakıp Temmuz da emekli şu kadar zam alacak haberler yazacaklar. Alıştık.

Enflasyonla birlikte yine faiz konusu gündeme gelecek, bu konuda da “düşüreceğiz, bankalar aklını başına alsın” filân diyeceğiz, günler gelip geçecek.

Yüksek enflasyona yüksek faiz yakışır.