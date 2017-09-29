Üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unda, menapoza yakın kadınların ise yüzde 30’unda düzensiz ve anormal adet kanamasının görülebilir.

Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Besen, düzensiz ve anormal kanamaların altında yatan ciddi hastalıklar olabileceğine dikkat çekti.

Üreme çağındaki kadınların normal adet süresinin 28 günde bir olduğunu ve 3-7 gün arasında devam ettiğini söyleyen Op. Dr. Bahar Besen, “İlk günlerde nispeten daha fazla kanama olur, yavaş yavaş azalır ve en geç 7 günde tamamen biter. Bunun dışındaki tüm kanamalar düzensiz adet kanaması olarak adlandırılır. Düzensiz adet kanamaları, az ve gecikmeli kanamalar ile sık, uzun ve fazla kanamalar olmak üzere ikiye ayrılır. Düzensiz ve aşırı adet kanamalarının nedenleri; rahim ağzı ve rahim içi polipler, miyomlar ve adenomyozis, spiral kullanımı, 3 aylık koruma iğneleri, doğum kontrol hapları, polikistik over sendromu, bozulmuş bir gebelikte rahim içi ve rahim ağzı enfeksiyonlar, tiroid fonksiyon bozuklukları, yumurtalık ve rahim kanserleri ile ender görülen hastalıklar olmakla beraber kanama-pıhtılaşma sistemini bozan çeşitli kan ve karaciğer hastalıkları olarak sıralanabilir” diye konuştu.

“En ufak aksamada doktora başvurun”

Üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unda, menapoz dönemine yakın kadınların yüzde 30’unda düzensiz ve aşırı adet kanamasının görülebildiğini dile getiren Op. Dr. Bahar Besen,

“Genel olarak ise kadınların ortalama yüzde 20’sinde görülen bir durumdur diyebiliriz. Düzensiz ve fazla kanamaların altında yatan ciddi hastalıklar olabilir. Bu durum kanser belirtileri, hormon düzensizliği ve başka sistemik hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Teşhis ve tedavi edilmeyen kanamalar vücut sistemini bozan ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, yıllık jinekolojik kontrollerin düzenli olarak yapılması erken teşhis açısından oldukça önem taşıyor. En ufak bir aksamada hemen bir doktora başvurulmasında fayda var”

ifadelerinde bulundu.

Doktora başvurulması gereken durumları da açıklayan Op. Dr. Bahar Besen, “Tampon ya da pedinizi neredeyse her saat tamamen ıslak olarak değiştiriyorsanız, çift ped kullanmak zorunda kalıyorsanız, gece bile pedinizi değiştirme ihtiyacı hissediyorsanız, adet kanamanız 7 günden fazla sürüyorsa, kanamanız boyunca sürekli karnınızda ağrı oluyorsa, kanama içinde pıhtılar da varsa, adet kanamanız hayatınızı olumsuz etkiliyorsa, adetleriniz düzensizse, aşırı yorgunluk ve halsizlik hissediyorsanız, kansızlık belirtileri varsa mutlaka bir doktora başvurun” dedi.

“Tedavi seçenekleri teşhise göre değişiyor”