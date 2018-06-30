DÜZCE’de, AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazı İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar değerlendirilerek 615 sandıkta oylar yeniden sayıldı ve sonuç değişmedi. Sonuçların değişmemesinin ardından AK Parti bu kez itirazını tekrarlayarak oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu’nca yapılan değerlendirmeler sonucunda sayımı yapılan 615 sandığın toplam sandık içerisinde yaklaşık olarak 3’te 2’sine tekabül ettiği, yapılan bu sayımdaki değişikliğin toplam oy sayısı içerisinde sonuca etkili olabilecek bir değişiklik olmadığı, seçim sürecinde ve yapılan sandık sayımlarında kurul üyelerinin sandık sonuç tutanaklarına, partili sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı, sandık kurulunun herhangi bir usulsüzlükle ilgili tespit ve tutanağının bulunmadığı, müşahitlerinin usulsüzlüğe dair herhangi bir beyanlarının bulunmadığı, İlçe Seçim Kurulunca sandık tutanaklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir kayda değer tutarsızlık ve usulsüzlük görülmediğinin anlaşıldığını belirleyerek, tüm itirazların ayrı ayrı reddine, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na 4 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’a kadar itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verdi.

Sonuçları değerlendiren MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, “Önce İlçe Seçim Kurullarına itiraz etti AK Parti, bu ilçe seçim kurullarına itirazlar sonucunda merkez ilçede, Gölyaka ilçesinde ve Yığılca ilçemizde sayımlar tekrardan yapıldı. Geçersiz oylar bahane edilerek itiraz edildi. 3 ilçede yapılan yeniden sayımlar sonucunda artı 3 daha milletvekilliği oyu kazanmış olduk. Bana sorarsanız başından bu yana itiraz sürecinde söyledim, itiraz bu şekilde olmaması gerekiyordu. Hangi parti olursa olsun, tabi ki seçime itiraz etmeye hakkı var ama itiraz ederken belli başlı sandıklara, yani eksik gördükleri sandıklara, hata gördükleri veya şüphelendikleri sandıklara itiraz etmeleri gerektiğini söyledik. İl Seçim Kurulu, ilçelerin aldığı karar neticesinde kararını itirazı reddetmesi yönünde verdi” dedi.

İtiraz yolunun açık olduğuna dair alınan karar hakkında da görüşlerini dile getiren Yılmaz, “Ben AK Parti’nin kararını buradan ön göremem. Ama değerlendirmezlerse iyi olacağı düşüncesindeyim. Hem Cumhur İttifakı altında iyi olacağı kanaatindeyim, hem de Düzce için iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü bizde bu arkadaşlarımızla beraber çalışacağız” diye konuştu.