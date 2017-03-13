Düzce’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’da Türk konsolosluğuna alınmamasını basın açıklamasıyla protesto etti.

Müdürlük binası önünde toplanan kurum çalışanları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik Hollanda’nın tutumuna tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Hollanda devletinin gayri insani, gayri ahlaki, anti demokratik uygulamasını kınamak için toplandıklarını söyleyerek şunları söyledi:

“Yüzyıllardır kendilerini üstün beyaz ırk olarak gören ve mazlum dünyaya demokratik ve insan hakları maskesi takarak faşit yüzlerini gizleyen Avrupa’nın artık maskesi düşmüştür. Artık dünya şunu iyi biliyor. Avrupa ve Batı dünyası ‘insan hakları’ kavramında sadece kendi uluslarını kastediyorlar. Ne Türkiye, ne Afrika, ne Ortadoğu, ne de Asya onların umurunda bile değildir. Bütün dünyayı sömürerek elde ettikleri zenginlikleri sona ermeye başlayan Batı, ne yapacağını şaşırmış bir durumda kadın bir bakanın konuşmasını engelleyecek kadar küçülmüştür. Değerli Bakanım; Milletimizle aramıza giren atlı ve itli polisler ne yaparsa yapsın yürekten yüreğe giden milli, manevi ve insani duyguların yollarını asla kesemeyeceklerdir.

Siz müsterih olunuz. Siz orada mücadele ederken koskoca bir milletin yüreği sizinle birlikte atmaktaydı. O gece Hollanda için, Avrupa demokrasisi için bir utanç gecesiydi. Hollanda’da meydana gelen bu elim olayda Avrupa ülkeleri sessiz kalarak şiddete ortak olmuşlardır. Ey Avrupa, bir kadına, bir bakana şiddet uygularken uluslararası hukuku bile ayaklar altına altınız. Sizin faşizan bir nazi mantığı ile her türlü şiddeti yapacağınızı bütün dünya görmüştür.”

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