Düzce’de FETÖ soruşturmasında 24 kişi tutuklandı

DÜZCE’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 38 kişiden 24’ü tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 kişi dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorguları ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Ateş ile ‘il ablaları’, ‘talebe sorumluları’ ve öğretmenlerin de bulunduğu 24 kişi tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...