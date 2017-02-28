Düzce Çilimli AK Parti İlçe Başkanı Osman İlhan: Cumhurbaşkanıma canım feda

Düzce Çilimli Ak Parti İlçe Başkanı Osman İlhan, referandumda Çilimli ilçesinde yüzde 80’in üzerinde evet oyu çıkacağını öne sürerek “ ben halkıma güveniyorum” dedi.

Çilimli AK Parti İlçe Başkanı Osman İlhan sorularımızı şöyle yanıtladı

Soru: Sayın Başkanı İlçe Başkanlığını ne zamandan beri yürütüyorsunuz ve başkan olduktan sonra nasıl bir çalışma projesi içerisine girdiniz?

Başkan İlhan: Yaklaşık 2,5 yıldır başkanım. Atanma ile ve sonradan seçim ile görevimi yapıyorum. Bu görevden de mutluluk duyuyorum. AK Parti’ye hizmetten ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’a hizmet etmekten ve halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyorum.

Soru: Sayın Başkanı Çilimli İlçe Belediye Başkanlığı’na AK Partili Belediye Başkanı Muhsin Yavuz kazandı. Siz İlçe Başkanı olarak Sayın Başkanla projelerde istişare yapıyormusunuz ve çalışmalarından memnunmusunuz?

Başkan İlhan: Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz tecrübeli bir belediye başkanı bu dönem ikinci dönemi ve halkımızda başkanın çalışmalarından çok memnun ki ikinci kez göreve getirdiler ve ben bu çalışmalarından dolayı sayın Başkanıma ve Çilimli halkına sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanla çok uyumlu çalışıyoruz. Allah’a çok şükürler olsun ki Başkanla başlayıp da bitiremediğimiz projeler yok gibi. Onları tek tek hayata geçiriyoruz. Bu projeleri benim anlatmama gerek yok. Halkımız onların hepsini görüyor.

Soru: Sayın Başkan 16 Nisan’da referandum seçimleri var. Siz AK Parti Çilimli İlçe Başkanı olarak referandumu halkınıza nasıl anlatıyorsunuz?

Başkan İlhan: Ben bunu şöyle ifade edeyim. Bizim ilçemizde 20 köy 7 tane de mahallemiz var. 2979 da AK Partili üyemiz var. Seçmen sayımız 13 bin kişi.

Benim genel merkezim ve benim il başkanım nasıl bir talimat verirse o talimata harfiyen uyuyoruz. Ayrıca benim ilçe teşkilatım son iki seçimdir Düzce İl genelinde birinci parti olarak çıkmıştır. Yüzde 79 oy aldık.

Teşkilatımda genç dinamik ve çok çalışkan arkadaşlarım var ben onlarla çalışmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Onlara bu özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. 16 Nisan’da Çilimli’de yüzde 80’in üzerinde evet çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Ben halkımıza güveniyorum. Zaten Çilimli Halkı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor.

Ben de bu dünya Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Allah’tan uzun ömürler diliyorum. Çünkü geleceğimiz için bu ülke için, yarınlarımız için O’nun var olması gerekiyor.

Ben de malımla canımla hep arkasındayım. Ülkem için de arkasında olacağım. Rabbimin bana verdiği ömürden yarısını alsın ona versin.

Önce söylediğimiz gibi biz bu ilçede birinci partiyiz ve Milliyetçi Hareket Partisi Bizim kardeş partimiz ve biz çalışmalarımızı onlarla birlikte yürütüyoruz. 16 Nisan’da rekor bir oy potansiyeliyle sandıkları evetle dolduracağız.

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