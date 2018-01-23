Araç sahipleri engelli vatandaşlarımıza karşı duyarsızlıklarını sürdürüyor. Otomobil çekicisi aracını park ediş biçimiyle sadece engelli vatandaşlarımızı değil herkesin yürüyüş yolunu engelliyor.

Otomobil sahipleri yayalara saygısızlıkta sınır tanımıyor. Yurdumuzun dört bir yanında vatandaşların yürüyecek alanlarına park eden otomobiller yaya kullanım alanlarını işgal ediyorlar. Çekici aracını park ediş şekliyle kaldırımı komple kapatmış durumda. Engelli vatandaşlarımız için kaldırımlara yerleştirilen sarı şeritleri de kaplayan araç engelli vatandaşlarımıza tuzak kurmuş desek yeridir.

SANAYİ DİYE UMURSAMIYORLAR

Şehir merkezinde sıkça karşılaştığımız bu manzara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde daha da kötü bir hal almış durumda. Umursamaz otomobil sahipleri kaldırımlara araçlarını park ederken aynı duyarsızlıktaki dükkan sahipleri de malzemelerini kaldırımlara koyarak yürüme alanlarını işgal etmekten çekinmiyorlar.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Matbaacılar Sitesi içinde çok sayıda lastik dükkanı barındırmakta. Dükkanlar yan yana yer alırken, birbirleriyle rekabet edebilme adına yayaların yürümek için kullanmak zorunda oldukları kaldırımları ise hiçe sayıp işgal ediyorlar. Kaldırımların üzerlerine park eden araçlar yürüyüş alanlarını tamamen kapatıyor. Görme engelli vatandaşlar için kaldırımların üzerlerinde oluşturulan çizgilerde buralara park edilen araçlar tarafından tamamen kapatılırken, vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak yoldan yürümek zorunda kalıyorlar.

KALDIRIMLAR KİME AİT?

Araçların kaldırıma park edilmesi bir yana bu bölgedeki lastikçiler işi daha ileri bir ileri boyuta taşıyarak halkın yürümesi için ayrılan kaldırımlar sanki kendi alanları gibi eşyalarını da reklam yaptıkları araçları da koyarak yolun kapanmasına neden oluyorlar. Özellikle görme engelli vatandaşlar için büyük bir problem yaratan bu durum için hiç bir önlem alınmış değil.

Maddi kaygıları insan hayatından ön plana alan bu dükkanlara herhangi bir önlem alınmadığı takdirde kaldırımı işgal ettikleri yetmiyormuş gibi yolu da işgal etmeye başlamaları ise uzak bir ihtimal değil.

Bölgede yer alan diğer dükkanlarda da durumlar farklı değil. Özellikle araçlarını yolun ortasına ve kaldırıma koymaktan çekinmeyen araç sahipleri yayalara yürüyecek bir alan bırakmıyor. Bölge de trafik kurallarının da pek uygulanmadığını düşünürsek yayalar her an yaralanma ve ölüm tehlikesiyle baş başa kalıyor.