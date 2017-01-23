Duvar Kağıdı İle Evinizde Çarpıcı Köşeler Yaratın

Duvar kağıdı kullanarak evinizin dekorasyonunu zenginleştirebilirsiniz.
Günümüzün dijital teknolojisi ile tablo ve posterlere kafa tutacak güzellikte, görüntü kalitesi son derece yüksek duvar kağıdı üretilebiliyor.
Gelin çarpıcı dekorasyon örneklerine, sizlerin de evlerinizde yaratabileceğiniz büyüleyici köşelere birlikte göz atalım.
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Kendi adıma konuşmam gerekirse, ben duvarlarda genellikle doğal ve nötr renkleri, uçuk pastel tonları tercih ederim. Parlak renklerin bir süre sonra beni rahatsız edeceği gibi bir hisse kapılırım.
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Boya yapmak ya da yaptırmak oldukça zahmetli bir iş olduğundan, rengi genelde kırlent yastık, halı, tablo ve diğer aksesuarlarla yakalamaya çalışırım.
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Böylelikle uyum sıkıntısı çekmeden bir sürü rengi bir araya getirmek ve sıkılınca değiştirmek daha kolay olur diye düşünürüm.
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Ama eğer evinizin dekorasyonunda dramatik bir etki yaratmak istiyorsanız bunu sanırım ancak daha cesur adımlar atarak sağlayabilirsiniz.
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İşte burada yine teknoloji imdadımıza yetişiyor. Kocaman bir duvarı dahi kaplayabilecek duvar kağıtları zengin renk ve desen imkanıyla, parlak ve kaliteli görüntü ile üretilebiliyor.
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Hem de duvar kağıdı fiyat olarak kendi büyüklüğündeki tablo ve posterlere kıyasla çok daha uygun, ekonomik olabiliyor.
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Suya dayanıklı olan tipleri banyolarda da rahatlıkla tercih edilebilir. Orman, sahil gibi temaların yanı sıra, rahatlatıcı bir etki yaratması açısından gökyüzü, su gibi görseller de seçilebilir.
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Klasik genişlikte ve büyüklükte birkaç parça duvar kağıdı kullanabileceğiniz gibi, daha mural yani direk duvara çizilen resim görüntüsünde tek ve büyük parçalar da tercih edebilirsiniz.
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Dekorasyonda kullandığınız aynı renk ve tonlarda duvar kağıdı seçmek mekanın daha büyük algılanmasını sağlar. Bu özellikle küçük odalar için uygulanabilecek iyi bir tekniktir.
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Büyük desenli modeller dramatik bir görüntü yakalamanızı kolaylaştırır.
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Fakat büyük desenli duvar kağıdı kullanıldığında dekorasyonu mümkün olduğunca sade tutmak gerekir. Aksi taktirde karışık bir görüntü oluşabilir.
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Biraz daha sanatsal bir hava yakalamak için elle çizilmiş gibi duran desenler kullanılabilir.
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Her odaya bir duvar kağıdı yapsak çok mu abartılı olur acaba? Çünkü, sizi bilmem ama ben bu fikre bayıldım.
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