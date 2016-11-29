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Düşen uçak geçen ay Arjantin Milli Takımı’nı taşımış!

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Brezilya futbol takımlarından Chapecoense kafilesininde bulunduğu Kolombiya’nın Medellin şehri yakınlarında düştüğü belirtildi.Bolivya’dan hareket eden ve içinde 72 yolcusu ve 9 mürettebat olduğu belirtilen uçağın yerel saat ile akşam 22.15 sıralarında Medellin yakınlarında dağlık bir bölgeye düştüğü belirtildi.

Chapecoense’nin Medillin’e Sudamerikana Kupası final maçı için gittiği belirtildi. Chapecoense 1 Aralık akşamı Atletico Nacional takımı ile final maçında karşılaşacaktı.

Öte yandan düşen uçağın Venezuela kökenli LAMIA Havayolları’na bağlı RJ85 tipi yolcu uçağı olduğu belirtilirken, geçen Milli Takımı’nı aynı uçak taşımış. El Grafico’ya bağlı gazeteci Martin Mazur, aynı uçağı başında Arjantin’in Brezilya’ya gitmek için kullandığını yazdı.

Yerel basında ilk çıkan haberlere göre uçaktan 6 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi.

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