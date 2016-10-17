Dünyayı pedalladılar

Geçen yıl Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkezli Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) tarafından Avrupa’da ilk kez bisiklet turu etkinliği organize edildi. NowWeBike (Şimdi Bisiklet Zamanı) bisiklet turu, ISCA ve Ulusal NowWeMove Türkiye koordinatörü Muğla merkezli ENVERÇEVKO Derneği işbirliği ile yapıldı.

ISCA, turun organizasyon desteğini sağlayarak ulusal etkinlikleri koordine ederek, ENVERÇEVKO Derneği Başkanı Feridun Ekmekçi ve ekibi tarafından sınır ötesi bisiklet turunun teknik ve planlaması sağlandı.

ENEVERÇEVKO Derneği’nin Uzun Yol Bisiklet Takımı, geçen 16 Eylül’de Bratislava Europena Mobility Week Avrupa Hareketlilik Haftası ve 17 Eylül 2016’da Viyana kapanış etkinliği katılımı ile turu tamamladı. Bu konsept ile ISCA ve Türkiye bisiklet takımı deneyimleri yeni bir proje hazırlık çalışmalarında birleştirerek AB komisyonu Erasmus Sport’a sundu.

Alınan proje desteği ile 2 bin 500 kilometre üzerinde çok geniş ölçekli etkinlik organize edilip katılım EWoS Beactive kampanyası ve NowWEMove kampanyaları desteği sağlandı. Budapeşte’de Türkiye Büyükelçisi Şakir Fakılı ziyaret edilerek, Kosice’de EWoS Avrupa Spor Haftası resmi açılış etkinliklerinde AB komisyonu Eğitim, Kültür, Spor, Gençlik Komisyonu Başkanı ile görüşüldü. ENVERÇEVKO Derneği Başkanı, ayrı zamanda ISCA ve Ulusal NowWeMove Türkiye Koordinatörü olan Feridun Ekmekçi, şöyle dedi:

“Tur güzergahı boyunca altkı büyük organizasyon koordine edilerek katılım sağlandı. 11 ülkede 30 bölgesel etkinlik organize edildi ve tur esnasında beş Avrupa şehir başkentinden geçildi. 200’e yakın yerel bisikletçi pedal basarak, 25 bin 500 kişiye ulaşıldı. NowWeBike web sitesi 350 bin ziyaretçiye ulaşarak 14 milyona yakın ADS taramasında yer aldı.

Avrupa Sınır ötesi bisiklet turu Danimarka, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Avusturya ülkelerinden bisiklet ile sınır geçişi sağlanarak pedallandı. JOH Turu 18 Ağustos 2016 da Kopenhag’da büyük bir açılış töreni ile başlatılarak, 17 Eylül 2016 da Viyana’da 2500 kilometre, 9 Eurovelo rotası ve 31 günde tamamlandı.”

JOH NWB ENVERÇEVKO uzun yol bisiklet takımı ikisi kadın 4 gönüllü bisikletçi üyeden oluşuyor. Takıma, İzmir Ege Pedal Bisiklet Grubu 3 kişi ile Polonya’da Krakov şehrinde katılım sağlayarak 11 gün pedal çevirerek turu tamamlandı.

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