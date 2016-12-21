Dünyayı kurtaranlar

Dünyayı tırıvırı konuşmaya ve yaşamaya devam ediyor yazıcak aslında çok daha güzel şeyler olmasını temenni ederdik.Çünkü gerçekten güzel şeyler var ama terörün gölgesinde kaldı hepsi…

Doğayı, hayvanı, insanı sağlığımızı korumaya çalışan örgütler var iyi çalışmalarda yapıyorlar. Bunların içinde en renkli protestolar yapan Greenpeace var! En azından Almanya’da pek çok gıdayı tüketiciler adına inceleyip, zararlı maddeleri tespit ettikleri anda derhal küçük el kitapçıkları ile teşhir ettiler. Büyük süpermarket zincirlerinin hepsi bu örgütlerin çalışmaları karşısında diz çöktü. Kapısında bu broşürlerde atılmasın diye kendine çekidüzen verdi ve kendini ispatlama yarışına girdi. Kuzey kutbunda koca petrol şirketlerini dize getirdiler. bazen hükümet derin yapamayacaklarını başardılar…Bunlar güzel şeyler değil mi? Ama yapılan tüm güzel şeyler şu an dünyadaki terörün ve savaşın gölgesinde! Bizler bir şey yapamıyoruz düşünüyorum da acaba Greenpeace gibi ve hatta ondan daha çılgın bir örgüt gelip bizleri kurtarsa mı? Ne yalan söyleyeyim ciddi ciddi düşünüyorum, acaba bu Çılgın dünyayı kurtarıcı örgütler bunca terör karşısında ne yaparlardı?…

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