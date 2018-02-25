TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı harekâtında 2 bine yakın silahlı kahpe teröristi yok etti bugüne kadar.

Dünyada hiçbir ülkenin ordusunun bugüne kadar başaramadığı büyük bir askeri başarıdır. Mehmetçiğin şehitler, gaziler vererek ortaya koyduğu özverili kahramanlığa leke sürdürmek için ortaya konulan kara propaganda, iftirayı atanların da inanların da suratlarında karadır.

O kara suratlardır ki teröristlere silahları, mühimmatları paraları veren ve siyaseten destekleyerek terörün arkasında duran ülkelerin siyasetçileridir.

Dünyaya örnek terör temizliği Mehmetçiğin başarısıdır. Büyük Türk Milleti ülkesini işgale gelip bu topraklarda hayatlarını kaybedenlere dahi saygı gösterir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1934 yılında, Anzak askerleri için söylediği şu sözler dünyada büyük takdir kazanmıştı:

“Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız.

Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.

Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır.

Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

İşte bugün Mustafa Kemal’in askerleri 40 yıla yakındır Türkiye’de terör faaliyetinde bulunan kahpe, kalleş bebek katili PKK/PYD/YPG terör örgütünün inlerine giriyor ve şehitlerimizin kanları yerde kalmasın diye teröristleri tek tek temizliyor.

Bugün kahraman Mehmetçiğimizin Afrin’de sürdürdüğü terörle mücadeleye destek vermeyen hatta karşı çıkan her ülke biliyoruz ki terör yanlısıdır

Hatta Türkiye Cumhuriyetinin dostu ve müttefiki değil düşmanıdır.

Tek bir sivil halka dahi zarar vermeden sürdürülen askeri harekât dünyada terörle mücadeleye örnek olacak kahramanlıklar ve başarılar ile sürmektedir.

Afrin’e mühimmat ve terörist götüren 30-40 araçlık konvoyun insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilip koordinatlarının Türk topçusuna bildirilmesi ve hareket halindeki bir hedefi milimetrik ölçme ve hesap yeteneği sonucunda ‘Fırtına obüsleri’ ile vurularak imha edildi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Topun dinamik bir hedefi kilometrelerce uzaktan nokta atışıyla vurması harp tarihinde gerçekten çok nadir görülecek bir şeydir” diye değerlendirdi.

TSK: KARA PROPAGANDA YAPIYORLAR

TSK’dan dün yapılan açıklamada, terör örgütlerinin kara propagandasına özetle şöyle yanıt verildi:

“Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Terör örgütleri başta olmak üzere bazı kişi ve kurumlar tarafından geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait fotoğraf ve videolar kullanılarak kara propaganda yapılmaktadır.

Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bilgi, fotoğraf, video ve haberlerin gerçek dışı, maksatlı ve ulusal/uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığı her seferinde sabit delillerle kanıtlanmaktadır.”

İşte hem teröristlerle hem de yandaşı ülkelerle mücadele budur. Türk halkı kahraman Türk ordusu ile gurur duymaktadır.