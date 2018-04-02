Başkent Ankara’nın bu alandaki potansiyelini kullanarak dünyada sayılı kentler arasına girebileceğini ve dünyanın sağlık başkenti olabileceğini ifade etti.

Sağlıkta yabancıya vergi muafiyeti getiren düzenlemenin meclisten geçmesinin çok olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Aydın, “Ankara, gelişimi için bu konuya daha fazla eğilip bunu fırsata çevirebilir. Sağlık turizmi Ankara’nın markalaşması için en önemli konulardan biri olacaktır” diyen Aydın sorularımı yanıtladı:

Soru: Ankara sevdalısı bir siyasetçi ve işadamı olarak önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. Bu konuya açıklık getir misiniz?

Aydın: “Ankara, hızlı gelişen bir Başkent. Ancak ben Ankara’nın sağlık turizmi ile markalaşacağına inanıyorum. Ankara, sağlık turizmi alanında marka olmak için her şeye sahip… Ankara’nın köklü tıp fakülteleri var, kamu ve özel toplam 82 hastanesi var. Ankara, sağlık alanında modern teknoloji kullanımı, yetkin doktorları ve kalifiye sağlık personeli ile güçlü ‘medikal sağlık turizmi’ potansiyeline sahip. ABD merkezli Joint Commission International (JCI) akreditasyonlu hastanelerin tüm dünyadaki sayısı 500. Bunların 7’si Ankara’da bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi ve Türkiye’nin sağlık alanında en büyük kamu-özel işbirliği projesi olan Bilkent Şehir Hastanesi de açılışa hazırlanıyor. Bir başka alan da termal sağlık… Ankara; Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam ve Polatlı ilçelerindeki zengin termal kaynaklarla ‘termal sağlık turizmi’ alanında da güçlü potansiyele sahip bulunuyor. Ankara’nın klinik oteller, eğlen-dinlen alanları, tatil köyleri ve bakım evleri üzerinden gerçekleşen ileri yaş ve engelli sağlık turizmindeki hizmet kapasitesi de çok yüksek ve Başkent bu alanda da gelişime açık.”

Soru: Sözleriniz gerçekten önemli, bu konunun gerçekleşmesi için alınması gereken önlemler önerir misiniz?

Aydın: “Sağlık turizminin sektörün yanı sıra zincirleme etkiyle seyahat acenteleri, sigorta şirketleri, turizm firmaları, ulaşım, iletişim, bilişim, inşaat gibi birçok sektöre katma değer yaratır.

Ankara’nın bu alandaki gelişiminin, çevre iller ve ülke kalkınmasında da itici bir güç olacaktır.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’de ‘Sağlık Serbest Bölgeleri’ kurulmasının önü açıldı. Ankara’da kurulacak bir sağlık serbest bölgesi, Başkent’in bu alanda markalaşma sürecine ivme kazandırır.”

Soru: Bu durumda dünya çapında etkin tanıtım faaliyetleri yapılmalı mı?

Aydın: “Ankara’nın sağlık sektöründeki potansiyelinin yanı sıra coğrafi konumu, nüfusu, ekonomisi, yapımı süren modern ve seri yeni ulaşım ağının ana kavşağında yer alması, yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli havalimanı, yurt dışı merkezlere artan uçuşlar, güvenli bir il oluşu, yeterli konaklama tesisleri gibi birçok artısı var.

En büyük sorun ise tanıtım eksikliği ki bunun da acilen çözülmesi gerekir. Ankara için ortak akılla bir markalaşma stratejisi oluşturarak, dünya çapında yürütülecek etkin tanıtım faaliyetlerine ihtiyacımız var. Günümüzde Paris ‘romantizmin’, Milano ‘modanın’, New York ‘finansın’ şehri olarak anılıyor. Ankara da dünyada ‘sağlık turizmi’ dendiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olacak. Bunu başaracağız…

Tüm kamu ve özel sektör yetkilileri, Valiliğimiz, Belediyelerimiz, Ankara Ticaret Odası ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep birlikte uğraş vermeliyiz. Yakında yapılacak ATO seçimleri var. Ankara ticaretine faydalı olacak kişilerin meclis üyeliklerine yönetim kuruluna seçilerek, Başkan’ın da güzel şeyler yapması için biz de destek verdik. Her zaman da vereceğiz.”

Soru: Yeniden milletvekili adayı olacak mısınız?

Aydın: “2019 genel seçimleri çok önemli Ankara’dan milletvekilliği adaylığımı tekrar düşünüyorum.

Yıllardır hem işlerimle hem de Ankara’da sivil toplum kuruluşlarındaki aktif çalışmalarımla katkı vermeye çalışan biri olarak bundan böyle de TBMM çatısı altında Ankara’mıza ülkemize hizmet vermek için gayretlerimi sürdürmek istiyorum. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’si için 2019’da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri hayati önem taşıyor.

Yeni dönemde Türkiye, demokratikleşme ve kalkınma alanında atağa geçecek, bizi kimse tutamayacaktır. Ülkemiz daha da büyüyecek ve hedeflerine ulaşacaktır. Güçlü lider ve birlik ruhuyla Türkiye, daha rekabetçi ve yenilikçi bir ortamda ekonomik büyümeye hız verecek, 2023 ve 2071 hedeflerine koşar adım yürüyecektir.”