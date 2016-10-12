Dünyanın en güçlü adamı İstanbul’da

2.06 boyu, 190 kilo ağırlığıyla 2 kez dünyanın en güçlü adamı seçilen Björnnson, raklam filminde oynamak için İstanbul’a geldi.

Tüm dünya genelinde izlenme rekorları kıran ve her sezonu merakla beklenen dizi Game of Thrones’un (Taht Oyunları) en cüsseli karakteri Mountain’ı (Dağ) canlandıran Thor Björnnson, reklam filmi için Türkiye’ye geldi. Özel bir akaryakıt şirketinin ürününün lansmanı için Türkiye’ye gelen ünlü İzlandalı oyuncu, “Dünyanın en güçlü adamı” unvanına sahip.

2,06 metrelik boyu ve 190 kilo ağırlığıyla 2 kez dünyanın en güçlü adamı seçilen Björnnson, 2015’de bin yıllık efsanevi Viking ağırlık kaldırma rekorunu kırdı. Oyuncu, 650 kilo ağırlığındaki kütüğü kaldırarak 5 adım atmayı başardı.

Efsanenin orijinaline göre İzlandalı Orm Storulfsson 600 kilo civarında devasa bir Viking gemisini sırtlayarak üç adım atabildi, ancak 3. adımdan sonra ağırlıktan dolayı beli kırıldı ve artık eskisi gibi güçlü olamadı. Yine aynı efsaneye göre Storulfsson’un sırtına gemiyi koymak için tam 50 adam gerekti.

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