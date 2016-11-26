Dünyanın en çok arıya sahip 2. ülkesi olmamıza rağmen en az bal ihraç eden ülkeler arasındayız

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyiciler Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, Türkiye’nin Çin’den sonra arı kolonisi çok olan 2. ülke olduğunu ancak bal üretimi ve ihracatında 6, 7. sıralarda geldiğini söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılıkta Türkiye’nin hak ettiği yere gelmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve profesyonel arı yetiştiriciliği yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’deki en büyük 14 arı ürünleri paketleyicilerinin bir araya gelerek kurduğu derneklerinin sektörün sorunlarına çözüm bulmayı ve rekabet gücünü artırmayı amaçladığını vurgulayan Yıldız, bunun için hem üreticiler ile hem dernek üyeleriyle hem de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde bir çok girişimlerde bulundukları kaydetti.

Derneklerinin bal sektörünün yüzde 65-70’ine hakim olduğunu belirten Yıldız, Türkiye’de üretilen ortalama 19 bin ton petekli balın 10 tonunun üzerindekini dernek üyelerinin işlediğini ifade etti.

Türkiye’de en verimli yılda kovan başına 25 kilogram bal alındığını aktaran Yıldız, bu oranın Çin ve bazı ülkelerde 65-70 kilogramı bulduğunu vurguladı.

Türkiye’de verimin çok düşük olmasının en büyük nedeninin profesyonel anlamda arıcılık yapılmaması olduğunu anlatan Yıldız, şu bilgileri verdi:

“Bizim paketleyicilerimiz şu anda dünyada önemli bir konumda. Hatta gerek ekipman ve altyapı gerek ise bilgi ve birikim konusunda bu noktada lider diyebiliriz. Türkiye olarak bizim en önemli sorunumuz arıcılığımızın profesyonel anlamda yapılmaması. Türkiye’de yeterli miktarda arımız var ama yeterli üretim yapılamıyor. Şu anda üretimin iyi olduğu dönemlerde 70 bin ve 90 bin ton bal üretimi bulunmaktadır. Bunun yıllara göre yaklaşık 15 bin ve 22 bin tonu petekli bal olarak üretilmektedir. 6,5 milyon kolonisi ile ikinci sırada yer alan ülkemizin koloni sayısı bakımından üretimi çok az olduğu görülmektedir. Üretimi artırmanın en önemli yollarından biri arıcılık ile ilgili eğitimlerin ve bu konuda teşviklerin artırılmasıdır.”

Bu yıl çiçek balının üretiminde çok büyük düşüş olduğunu ancak aynı oranda çam balındaki artışın üretim oranını dengelediğini dile getiren Yıldız, tüketicileri etkileyen yüksek fiyat artışı yaşanmayacağını savundu.

Yıldız,

“Türkiye’de balın kilogram pazar fiyatı 8 ila 10 dolar. Bu Asya’da 2,5 dolar, güney ülkelerinde 3-3,5 dolar. Petekli ballarda en çok ihracatımızı Orta Doğu’ya yapıyoruz. Arap ülkeleri özellikle Türk balına çok fazla ilgi gösteriyor. Ayrıca Almanya ve ABD’ye de bir miktar ihraç ediyoruz. Bu oran yıllara göre ve balın kalitesine göre de değişiyor. Yaklaşık 10 bin ton bal ihraç ediliyor. Dünyanın en çok arıya sahip 2. ülkesi olmamıza rağmen en az bal ihraç eden ülkeler arasındayız. En pahalı balı Türk arıcısı satıyor ama dünyanın geliri en düşük arıcısı da Türk arıcısı.”

diye konuştu.

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