TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Akif Özdemir, dünyada, yılda 8.8 milyon kişinin kanser nedeniyle öldüğünü belirterek, “Bunun 4 milyonu erken ölümlerdir. Önümüzdeki 10 yılda, kanser ölümlerinin yılda, 14 milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor” dedi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Özdemir, ‘Dünya Kanser Günü’ dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Halk arasında kanser bilincinin artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özdemir, şunları kaydetti:

“Dünyada, yılda 8.8 milyon insan, kanser nedeniyle ölüyor ve bunun 4 milyonu erken ölümlerdir. Görülen yaş grubu ise 30- 69 yaş aralığıdır. Önümüzdeki 10 yılda kanser ölümlerinin, yılda 14 milyondan fazla olacağı tahmin ediliyor. Hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak ve kanser yükünü hafifletmek için pratik stratejiler geliştirmek için acilen harekete geçilmelidir.”

Kanser riski oluşturan sedanter hayat tarzından (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzı) aktif hayata geçilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, “Alkol ve sigara alışkanlığı bırakılmalıdır. Uyuşturucu bağımlılığından sakınılmalıdır. Kansere zemin hazırlayıcı enfeksiyonlardan korunmak gerekir” dedi.