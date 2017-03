İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento binasının dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri saldırgan 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Teröristle ilgili açıklamalar sürekli değiştirildi.

Terörist olarak söyledikleri kişinin halen hapiste olduğu iddia edildi. Londra’nın Müslüman belediye başkanı, büyük şehirlerin teröre her zaman açık olduğunu söyledi.

Trump’ın oğlu da, sosyal medyadan belediye başkanıyla alay etti.

Bu arada cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de tehdit gibi değerlendirdi.

Artık terörün her yerde olduğunu kast eden cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri başka taraflara çekildi.

Sanki bir şeyler bildiğini ima eden açıklamalar oldu. Gün boyu her yerde “İslami terör” lafını duymak hiç hoş değildi.

Avusturya’daki Türk konsolosluğuna yapılan saldırı ise bana göre son zamanların en ağır darbesiydi.

Hele elçilik binasına astıkları pankart, nefretin ta kendisiydi.

Avusturya teröristlerin barındırılması konusunda Avrupa’nın çıbanbaşıdır.

Türkiye’den ve Türklerden nefretini her an belirten bir ülke. Son olaylarla birlikte artık daha cesaretli saldırmaya başladılar.

Afrin ve Menbiç’te ki gelişme de iç açıcı değil. Rusya ve Amerika arasında anlaştı mı bilinmez ama YPG ve PKK’yla dayanışma içinde oldukları artık açık bir şekilde ortada. Bayraklar, birlikte üs kurmalar vs…

Biz bu duruma ne ara geldik diye sormanın zamanı.

Bundan sonra Türkiye’nin hata yapma lüksü hiç yok.

Çok düşünüp, akılcı davranmak zorunda.

BİLAL ERDOĞAN’A AYIP

Manisa’da konuşma yapacak olan Bilal Erdoğan’ı dinlemek üzere öğrencileri götürmüşler. Ancak haberlerden okuduğumuza göre, öğrencilere yanlış bilgi vermişler.

Üniversite ile ilgili bir eğitim toplantısına gittiğini zanneden öğrenciler konunun, yeni anayasa ve referandum olduğunu öğrenince tepki vererek, İzmir marşıyla salonu terk etmişler. Okul yöneticileri çocukları tehdit etmişler, “hakkınızda işlem yapacağız” diye.

Böyle bir hakları yok. Öğrenci ancak okul müfredatına ve yönetmeliğine uymazsa ceza alabilir. Müfredat ve yönetmelikte olmayan bir şeyle suçlanamaz. Bir anne olarak biliyorum ki, o yaşlarda ki çocuklar derse bile zor giriyorlar, bir de okul dışındaki vakitlerini alarak, tepkilere maruz bırakmanın ne gereği var?

Eminim Bilal Erdoğan da kendisini kötü hissetmiştir. Düşünsenize bir konuşmacısınız ve salondan insanlar çekip gidiyor.

Bilal Erdoğan’ın bu konuda bilgisinin olduğunu sanmıyorum. Eminim ona da çocukların kandırılarak getirildiği söylenmemiştir.

O yüzden salondan çıkan çocukları görünce canı sıkılmış olabilir.

Ama suç çocukların mı, yoksa onlara yalan söyleyerek o toplantıya götüren öğretmenlerinin midir?

Hem de bu yaptıkları Bilal Erdoğan’a da ayıp değil midir?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...