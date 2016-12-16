Dünyada İlk Ve Tek Gerçek Yoga Kitabı

Şimdi de Arapça Olarak Yakında Yayınlanacak Büyük Üstad Akif Manaf’ın şaheseri “YOGA NEDİR? NE DEĞİLDİR?” şimdi de Arapça olarak yakında yayınlanacak.

Artık tüm dünya Büyük Üstadın şaheserini kendi özgün lisanında okuyabilecek. Eserin Türkçeden Arapçaya çevrilmiş olması sayesinde, Arap dünyası da gerçek Yoga bilgilerine kaynağından geldiği gibi, özgün haliyle, Arapça olarak ulaşabilecek.

“Yoga Nedir? Ne Değildir?” günümüzde alakasız unsurlarla harmanlanan ve değiştirilerek sunulmaya çalışılan Yoga İlmini saf, orijinal, yalın, gerçek haliyle tüm dünyaya sunuyor.

Aslında bu şaheser günümüzün Yoga Sutra’sıdır!

Yoga, bu şaheserle evrensel bir yöntembilim, bir ilim, bir tekamül sistemi olarak, ait olduğu tüm sadelik ve zenginlik içinde, Türkiye’den şimdi de Suudi Arabistan’a açılıyor.

Büyük Üstad Akif Manaf’ın kitapları dünyanın tüm dillerine çevriliyor. Şu an Arapçası yayınlanacak olan “Yoga Nedir? Ne Değildir?” çok yakında diğer dillerde de Yogaseverlerle buluşacak.

Ayrıca Yoga Academy yetkilileri, yakın zamanda Riyad’da yeni bir merkezlerinin de açılacağını belirttiler. www.yogaacademy.com.tr

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