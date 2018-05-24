Next Level AVM’de“Muazzam Ramazan”konseptiylehazırlanan Ramazan etkinlikleri kapsamında,Mercan Dede konseri düzenlenecek.

Sufî müzik geleneğini ve dokusunu çağdaş müziğin tınılarıyla harmanlayan Mercan Dede, dünyanın dört bir yanında beğeniyle izlenen, önemli festivaller ve kültürel etkinliklerde sahne alan projesi “SecretTribe” ile müzik severlerle buluşacak. Dinleyicilerine muazzam bir konser yaşatacakMercan Dede 25 Mayıs Cuma saat 21.00’da Teras katta gerçekleşecek. Ücretsiz olarak sunulacak olan konser Next Level AVM Teras katta izlenebilecek.