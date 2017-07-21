Meksika’da organize edilen FIVB 20 Yaş Altı (U20) Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde mücadele eden Milli Takımımız, Polonya’yı 25-13, 20-25, 24-26 ve 18-25’lik setlerle mağlup ederek, tarihinde ilk kez bu yaş kategorisinde yarı finale kalma başarısını gösterdi.

FIVB U20 Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri yarı final etabında; Milli Takımımız bugün Türkiye saati ile 02.00’de, Çin ile final için mücadele edecek. Diğer yarı final maçında ise Rusya ile Japonya karşılaşacak. Yarı final ve final maçları Cordoba’da oynanacak.