Meksika’da organize edilen FIVB 20 Yaş Altı (U20) Bayanlar Finalleri’nde mücadele eden Milli Takımımız, Polonya’yı 25-13, 20-25, 24-26 ve 18-25’lik setlerle mağlup ederek, tarihinde ilk kez bu yaş kategorisinde yarı finale kalma başarısını gösterdi.

Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri yarı final etabında; Milli Takımımız bugün Türkiye saati ile 02.00’de, Çin ile final için mücadele edecek. Diğer yarı final maçında ise Rusya ile Japonya karşılaşacak. Yarı final ve final maçları Cordoba’da oynanacak.

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