2017 yılı “Dünya Tiyatro Günü” Ulusal bildirisini hazırlayan MSÜ Öğrt.Üyesi Prof.Dr.Merih Tangün ,şöyle demekte:

“Bugün, “Dünya Tiyatro Günü”… Bugün, sahnede olma günü… Bugün, birbirimize sarılma, destekleme ve özgürlüğü dillendirme günü… Bugün bayramlaşma günü… Hepimize kutlu olsun! Tiyatro, insanları bir arada tutmanın en içten, en yalın ve en EVRENSEL ARACI…

Bugün dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerin inanılmaz bir hızla içine düştükleri bu kaotik ortamda, tiyatronun anlattığı ve anlatacağı hikayelere çok ihtiyacımız var. Çünkü: Ruhlarımız yoruldu…Yüreklerimizdeki sevgi azaldı…Akıllarımız tutulmaya başladı…

…İşte tam da bu noktada daha fazla sarılmalıyız TİYATROYA…”

2017 Dünya Tiyatro Günü mesajı’nı UNESCO salonunda İsabelle Huppert,okudu:

“Dünya Tiyatro Günü tam 55 yıldır her ilkbaharda kutlanıyor. .. Dünya Tiyatro Günü elbette gündelik hayatımızdaki sıradan manasıyla bir gün değildir… Seyircilerin ve oyuncuların birlikteliğine, dostluğuna, tiyatronun bir araya getirdiği herkesin, yazanların, çevirenlerin, ışıklandıranların, giydirenlerin, dekorunu yapanların, oynayanların, tiyatro yapanların, tiyatroya gidenlerin birliğine inanıyorum. Tiyatro bizi koruyor, barındırıyor. Sanırım bizi seviyor… biz onu ne kadar seviyorsak…Haydi, gidin ve perdelerinizi açmaya hazırlanın!…”

Tiyatroya ve onu ayakta tutan sanatçılara kıymak geçmişe ve geleceğe zarar verir. Antik çağlarda bile toplumun ve insanlığın savaş ve barış ortamında bile kültür ve sanat hayatında tiyatroların temel işlevleri nedeniyle öncelikle ele alındığı görülür. Bu en önemli halk okulunun değerini bilenler ona saygı, sevgi , bilgi ve bilinçle yaklaşmışlar, korumuş, kollamışlar ve geliştirmişlerdir.

7’den 70’e herkesin okulu TİYATROLARA sanatçılardan önce halkın sahip çıkması gerekir. Toplumumuzun kültürel yapısında bu bilgi ve bilinç vardır. Tiyatrolar ve sanatçılar,korunsun, yaşasın ve yaşatılsın.Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.