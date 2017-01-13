Dünya şairi 115 yaşında

Şairler, insanlık tarihinin kalbi,nefesi ve sesidir. Şairlerin haykırışları dizelerden oluşan sanat abideleri ile olmaktadır. Bir doğa gerçeği olarak ,şiirsiz ve şairsiz bir dünya düşünülemez.

Halkın ortak duygu ve düşüncelerini şiirleri ile anlatan yerel şairler vardır. Bütün insanlığın ortak duygu ve düşüncelerini büyük bir nefesle, özlü bir sesle ve yüksek bir açıyla dizelere aktaran dünya şairleri de bulunmaktadır.

İnsanlığın ortak bir kültür mirası olan yaşama, yaratma ve düşünme felsefesini sözcüklerle, deyimlerle,imgelerle ve dizelerle şiirlere taşıyan evrensel şairler, dünya şairleridirler.

Nâzım Hikmet, 15 Ocak 1902 ‘de doğmuştur. bütün dünyanın dilinde, gönlünde, benliğinde ve edebiyatında yer etmiş bir dünya şairidir.Ben, sen, o değil, herkes biliyor.Biz, siz, onlar değil, tüm insanlık biliyor. Şiirleri, dillerde, gönüllerde ve insanlığın benliğinde yaşamakta.

Baştan sona uzun sürelerle kültür araştırmalarında bulunduğum Tarihi İpek Yolu üzerinde yaşayan ülkeler ve toplumlar, Nâzım adına kütüphaneler, müzeler açmışlar ve çok sayıda yayınlar çıkarmışlar.Bu gerşeğe yakından tanık oldum. Özellikle Azerbaycan veTürk Cumhuriyetleri ile Toplululuklarında özel olarak anılmakta ve yakından tanınmaktadır.

Çin’de ve ÇHC Sinxian Otonom Bölgesinde 1992 yılı Aralık ayında , Tarihi İpek Yolu araştırmalarımda yaşadığım bir anımı burada okuyucularımla paylaşmak isterim. Sincan Uygur Özerk Bölgesi başkenti Urumci kentinde yaşayan Uygur Türkü öğretmen Rüveydullah Hemdullah ile tanıştım. 1992 yılında 70 yaşın üzerinde idi. Kendisi Türkçe bildiği için 1952 Kore savaşlarında Çin’e esir düşen askerlerin kaldığı Türk kampı’nda müdür olarak görevlendirirlmiş. Bu kampta esir olan kalan Türk askerlerinin adlarını ve doğum yuerlerini çok iyi hatırlamakta. Bunları birer birer bize anlattı. Birleşmiş Milletler Heyeti ile birlikte Nâzım Hikmet’in kampa geldiğini ve Türk askerleri ile yakından ilgilendiğini bir kısmını da yanına alarak Pekin’e götürdüğünü bana anlattı. 1993 Yılı Temmuz ayında, Türkiye’de Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü olarak düzenlediğimiz ” Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu “na Rüveydullah Hemdullah öğretmeni de davet ettik. Ancak yaşlılığı nedeniyle uzun ucak yolculuğuna dayanamayacağını ifade ederek gelemeyeceğini ifade etti.

Usta şair Nâzım, bazı şiirlerinde Kore ‘de çarpışan ve esir düşen Mehmetcikleri ve subayları anlatmıştır. “Kore’de ölen Bir Yedek Subayımızın Menderes’e Söyledikleri” şiirinde bunu görebilmekteyiz: “… Beni,Üniversiteli yedek subayı,Kore’de harcadınız…” diye seslenmekte.

Dünya şairi Nâzım’ın ,ilk şiirleri ile son şiirleri incelendiğinde , farklı konuları sosyal, siayasal,kültürel ve tarihi açılardan değişik bir şekilde şiire aktardığı görülmekte.

İlk şiirlerinde, Şehit daysını, fırtıyaı, denizi, gemicileri,öksüzü, yağmuru,dağları, şehitleri, kağmnıyı, toprak sevgisini ,ölümün sırrını,kışı ve baharı , halk hikâyelerini ve makinalaşan dünyayı anlattığını görmekteyiz.

Yol Türküsü şiirinde şöyle demekte : “…Göğsümüz kuvvetli,gönlümüz temiz,/ Tükenmez yolları tüketiriz biz,/Ne saray, ne hamam, ne han isteriz,/ Nerde gün batarsa orada yatarız… Hey anam hey! Yolcu yolunda gerek,/Bazı altımızda kuştüyü döşek,/ Bazı örtünecek yorgan bulunmaz!”

Son şiirlerinde, Hasret,korku, kara yara, aya gidilecek,Vera’ya,kırkıncı yılımız, yaz yağmuru,yaprak dökümü,Yıl başı ağacı, Kadınlarımızın yüzleri,Türkiye işçi sınıfına selam,Berlin mektubu ve özlem başlıklarının yer aldığını görmekteyiz.

Kadınlarımızın Yüzleri şiirnde şöyle demekte: “…Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır,/Acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan,/Karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü,/Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların,/Göllerde ışıyan seher vakıtları gibi,/Hayallerimiz yüzlerindedir sevdiğimiz kadınların,/Görelim görmeyelim karşımızda dururlar,/Gerçeğimize en yakın ve en uzak.”

Dünya Şairi Nâzım Hikmet’in şiirleri, dünya edebiyat tarihinin ve insanlık tarihinin ortak kültür mirası olarak seçkin ve saygın yerini almıştır.Şairler ve şiirler ölümsüzdürler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...