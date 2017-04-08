Dünya Sağlık Haftası, Sağlık için farkındalık haftası
Dünya Sağlık Haftası, Sağlık için farkındalık haftası

İnsanların sağlık kurumlarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arası Dünya Sağlık Haftası olarak belirlenmiştir.

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin; Bu kapsamda Elmadağ Dr.Huusi Alataş Devlet hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek Sağlığımız için 7/24 çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık günü’nü kutladı.

“Her işin başı sağlık” diyerek, herkese sağlıklı bir yaşam dileyen Başkan Şahin; “Dünyanın neresinde olursa olsun her birey kaliteli sağlıklı yaşam hakkına sahiptir.

Dünya Sağlık Günü nü kutluyor, sağlıklı bir yaşam,hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.”dedi.

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