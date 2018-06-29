Türk reggae sahnesinin en önemli isimleri, Milyon Reggae Fest’te bir araya gelecek.
Umut Kuzey önderliğinde Milyon Yapım tarafından 30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde Kilyos’taki Milyon Beach Kilyos’ta gerçekleştirilecek festivalde Sattas ve Supernova’nın da aralarında olduğu birçok Türk reggae sanatçısı sahne alacak. 1 Temmuz Dünya Reggae Günü’nün de kutlanacağı festivalde katılımcılar plaj ve müzik keyfini bir arada yaşayabilecek.
Milyon Reggae Fest’in programı şu şekilde:
30 Haziran Cumartesi
Supernova
Zeytin
HipHop Meets Reggae: Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam
DJ Ras Memo
DJ Seroman
DJ HighFly
1 Temmuz Pazar
Sattas
Bosphoroots
Beton Orman Allstars
Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk
DJ C.Fyah
DJ Da Frogg