‘Dünya Rakı Günü’nde Adana’da Kebap ve Şalgam Festivali

ADANA’da geleneksel hale gelen, ‘Dünya Rakı Günü’nün adı, ‘Adana Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirildikten sonraki ikinci etkinlik, bu yıl 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılarla bir araya gelenler, tarihi Kazancılar Çarşısı’nın bulunduğu Büyüksaat civarında, akşamdan kurdukları rakı sofralarında sabaha kadar ciğer ve kebap yiyip, rakı içerek eğleniyor. Geçen yıl bu etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı ve Adana’nın ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’ benzeri bir karnaval havası oluştu.

Bu yıl da sosyal medyada yapılan çağrı ile tarih 10- 11 Aralık olarak ilan edildi. 10 Aralık cumartesi akşamı kurulacak rakı sofraları ya da kaldırımlardaki çilingir sofraları, 11 Aralık pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyor. ‘Dünya Rakı Gününde Adana Kebap ve Şalgam Festivali’ ile ilgili otellerde ve kebapçılarda rezervasyonlar yapılırken, bu yılda etkinliğe geniş kapsamlı katılım bekleniyor.

Geçen yıl eski Adana Valisi Mustafa Büyük’ün, ‘İzin vermeyeceğiz’ açıklamasının ardından etkinliğin adına sosyal medyada, ‘Kebap Şalgam Festivali’ ibaresi eklenmişti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinliğe katılanlara müdahale edilmemişti. Ancak geçen yıl etkinlikte 6 kişilik bir grup, alkol karşıtı slogan attıktan sonra tabanca ve av tüfeği ile havaya ateş etti.

Yakalanan şüpheliler, ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 1 yıl 11’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

AİLELER DE GELİYOR

Adana’nın bu semtindeki geleneğin geçmişi, aynı yerde yüz yıl kadar önce kurulan ‘Kuş Pazarı’ esnafının sabahları kebap ve ciğer yemesinden kaynaklanıyor. Tarihi bir öneme sahip olan bu çarşıda, sonraki yıllarda da pazar sabahları aileler erken saatlerde bu kebapçılara giderek geleneği sürdürdü. Sonra da aile ya da arkadaşlar arasındaki buluşmalar cumartesi geceden başlayıp sabaha kadar sürdü ve bir festival görüntüsü aldı.

Adanalıların sahiplendiği bu gelenek, son yıllarda ‘Dünya Rakı Günü’ denilerek başka bazı illerde de gerçekleşmeye başladı

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