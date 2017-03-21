Çankaya Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın öncülüğünde başlayan “Dünya Saati” farkındalık etkinliğine destek veriyor.

25 Mart akşamı, kamu güvenliğini tehdit etmeyecek alanlarda ve dekoratif aydınlatmalarını bir saatliğine kapatacak olan Çankaya Belediyesi, bu etkinliğe geçtiğimiz yıllarda da katılmıştı.

Çevrenin korunması, doğal yaşamın sürdürülmesi ve sağlıklı kent yapılanması için pek çok uluslararası işbirliği projesinin aktif ortağı olan Çankaya Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından son 10 yıldır gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğine bu yıl da destek veriyor.

25 Mart 2017 Cumartesi akşamı 20.30-21.30 arasında düzenlenecek farkındalık eylemi gereğince kampanyaya destek veren yurttaşlar ve kamu kurumları bir saat süreyle ışıklarını kapatacak. Çankaya Belediyesi de, güvenliği tehdit etmeyen alanlarda olmak kaydıyla merkez binası ve ek hizmet binalarının ışıkları ile dekoratif aydınlatmalarını kapatacak.

Başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından 2007 yılından beri gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl 178 ülkeden 2,5 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Dünya Saati (Earth Hour) Çankayalıların aşina olduğu bir farkındalık eylemi.

TAŞDELEN: “EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ ÇOCUKLARIMIZA YAŞAYABİLECEKLERİ BİR DÜNYA BIRAKMAKTIR”

“Dünya Saati” etkinliği hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye olarak çevre, doğa, iklim ve sağlıklı kent yapılanması gibi başlıklarda projeler üretmenin ve bunları hayata geçirmenin kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, “Yerel yönetimlerin kısa vadeli hizmetler kadar, geleceğe yatırımı gerektiren uzun vadeli projeleri de olmalı. Biz Çankaya Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl, kentlerdeki karbon emisyonu oranını düşürmeyi ve daha yaşanabilir kentler oluşturmayı hedefleyen Başkanlar Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzaladık. 2020 yılına kadar Çankaya’daki karbon emisyonunu %25 oranında azaltacak çalışmaları başlattık” dedi.

Çevre ve iklim konularında örnek projeler üreten Çankaya Belediyesi’nin bir diğer başarılı projesinin de küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorununa karşı uluslararası ortaklı bir AB projesi olan Yağmur Hasadı Projesi olduğunu hatırlatan Taşdelen, “Geçtiğimiz yıl başlayan ve başarıyla tamamladığımız proje kapsamında Çankayalı çiftçiler Portekiz’e alan ziyaretine ve eğitime gitti. Biz, ilçe genelindeki parkların yağmur suyuyla sulanabilmesi için altyapı çalışmalarına başladık. Sadece enerji tasarrufunu değil, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çeken Dünya Saati etkinliğine, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da katılacağız. Çünkü uzun vadeli hizmet planlarımızdan ve bence görevlerimizden biri de çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak. Çankaya Belediyesi olarak çevreye, doğaya ve geleceğe olan borcumuzu en iyi şekilde ödemek için çalışıyoruz” dedi.

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