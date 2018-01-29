Yazar Murat Erdin,”Yaşamın acımasız döngüsüyle yok olanlar, zaman ağacının gür yaprakları altında gölgelenmiş olanlar var. Bu kitabın amacı o yaprakları aralayıp gölgede kalanları açığa çıkarmak, yaşamın gündelik kaldığı o zamanları kalemimizle ve gözlerimizle aydınlatmaktır.”

Yazın dünyasının önemli isimlerinden Murat Erdin, Dünya hala büyük yaşam hala kısa kitabında tarih ağacının gölgesinde kalan kahramanları hatırlatıyor ve insanlığın kültürel mirasına büyük katkılar yapmış aydınların hem şaşırtıcı hem de hayranlık uyandırıcı öykülerini aktarıyor.

Dünya hala büyük yaşam hala kısa kitabının önsözünde yazar Murat Erdin İtalyan Tarihçi Fabio L. Grassı’ye yer veriyor.

Kitabın önsözünde şu cümlelere yer veriliyor,” İtalya’da “zaman namuslu bir insandır” denir. Bunun ne anlama geldiği gayet açıktır. Zaman bir insanın eğrisini doğrusunu, onun yaptıklarını ve daha genel söylemek gerekirse bir işin gerçeğini yavaş da olsa adım adım ortaya çıkarır. Yani zaman yavaştır ama adil bir yargıçtır. Aslında ben bu iyimser görüşü kısmen paylaşıyorum. Yani, bu yalancı dünyaya konup geçenlerin eğrisi doğrusu, katkısı, asıl amaçlarının bilinmesi, anlaşılması, doğru yorumlanması otomatik bir süreç, otomatik bir sonuç değildir. Tarihçiler, duyarlı aydınlar, düşünürler, meraklıların işidir bu”

“Zaman bize dilim dilim ve bedava olarak geçmişin gerçeğini hediye etmez; tam tersine tozu kalmış zamanla, toz altına bulanmış gerçeğin bazı değerli, anlamlı parçalarını kurtarmak için gece gündüz savaşmalıyız. Bu mücadelede Murat Erdin’in ‘Dünya hala büyük yaşam hala kısa’ çok yararlı bir rol üstleniyor. Biz tarihçilerin gözdesi olan Tarihçi Kitabevi tarafından yayımlanması beni özellikle mutlu ediyor. Biliyorsunuz, tarihin önemli olaylarını, oluşumlarını, tam çağlarını konu edinen kitaplar var, mesela akademik kitaplar var ki hepimiz onlara saygı duyuyoruz, değer ve faydasını kabul ediyoruz. Onları okurken sessizce kendimize “haydi çalışalım” diyoruz.”

Bu tür kitapları savaşa çıkan ordunun süper-zırhlı bölüğüne benzetebiliriz.

“Bu tür kitapları savaşa çıkan ordunun süper-zırhlı bölüğüne benzetebiliriz. Bu bölüğün önemini anlatmaya gerek yok. Ama bir orduda ‘akıncılar’ da olmalı. İşte bu kitap ‘Dünya hala büyük yaşam hala kısa’ cesur bir akıncıya benzetilebilir. Murat Erdin profesyonel tarihçi değil. Türklerin çok iyi bildikleri bir yazar, eleştirmen, gözlemci, öğretim görevlisi ve medya adamıdır. Bu sefer meraklı ve zeki gözlerini bugünlerden çok geçmişe dikiyor. İçgüdüsünü takip ederek tarihin gölgede kalan kimi sayfalarını aydınlatmak, yoksa daha iyi bilinen sayfalara farklı bir istikametten yaklaşmak istiyor. Atlı akınlarında ünlü isimleri de konu ediyor fakat bu ünlü isimlerin az bilinen yönlerini hatırlatmayı tercih ediyor. Üstelik ata da çok iyi biniyor”

“Murat Erdin çok akıcı ve hoş bir stile sahip. Yabancı bir okur olarak bu konuda oldukça duyarlıyım ve yazılarını hep huzurla okudum. Madem anlatabilme ustalığından bahsettim, ‘Dünya hala büyük yaşam hala kısa’ kitapta çoğu bölümün konusunun yabancı yazarların hikâyeleri olduğunu gözlemlemeden geçemiyorum. Bunlara sanatçılar konulu bölümler ekleniyorsa, belli ki beşeri alanların ekseriyeti oluşuyor bu eserde. Kimi bölümler ilgili yazar ve sanatçının bir özelliği, kimileri ise eserlerinden birini konu alıyor. Bölümlerin uzunluğu da birbirinden farklı. Kural ve standart peşinde olma ey sevgili okur, peşindeysen almanak okumanı tavsiye ederim… Adı geçen şahsiyetlerden birini bu önsözde zikretmek, diğerlerine haksızlık etme tehlikesini beraberinde getirir. Yine de Ayfer Tunç’a adanan çok kısa bölüm hakkında birkaç söz sarf edeceğim. Neden mi? Çünkü saygın yazar Ayfer Tunç’un yayımlanınca okuduğum Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek adlı kitabını çok beğenmekle kalmayıp kısa bir yorum ve tanıtım yazısı yazmıştım. (Dileyenler internetin zindanlarında yazıyı bulabilir). Murat Erdin’in de bu güzel kitabı sevmesi beni sevindirdi. Bu tür kültürel kavşaklarda insanlar karşılaşıp birbirini anlar, anlayıp uzaklaşır veya yaklaşır. Biz yaklaştık”

EVRENSEL KÜLTÜR BUGÜNLERE KOLAY GELMEMİŞTİR

Kitabın girişinde ise Murat Erdin,” Evrensel kültürün bugün geldiği noktaya kolay gelinmemiştir. Tarih boyunca binlerce insan düşünceleri, yazıları ve çalışmalarıyla adına modernite dediğimiz gelenek ile karşıtlık ve ondan kopuşun; bireysel, toplumsal ve politik yaşam alanlarının tamamındaki dönüşümü ve değişimi gerçekleştirmişlerdir. Bunu hem kendi adına hem de insanlık adına başarmış çok sayıda ünlü şahsiyeti okurlarımız biliyorlardır. Bunlar arasında çok önemli tarihçiler, sanatçılar, bilim adamları, yazarlar ve edebiyatçılar vardır ki hem yüksek değerler silsilesini ve onulmaz çalışmaları takdir eden kurum ve kuruluşların lütfettiği ödüllerle ve hem de (belki de daha önemlisi) yaşadıkları ülkenin ve de tüm dünyanın sonsuz hafızasında yer bularak onurlandırılmışlardır. Ama bir de onlar kadar tanınmayanlar, unutulanlar ya da değeri bilinmemiş olanlar var”

Yaşamın acımasız döngüsüyle yok olanlar, zaman ağacının gür yaprakları altında gölgelenmiş olanlar var.

“Yaşamın acımasız döngüsüyle yok olanlar, zaman ağacının gür yaprakları altında gölgelenmiş olanlar var. Bu kitabın amacı o yaprakları aralayıp gölgede kalanları açığa çıkarmak, yaşamın gündelik kaldığı o zamanları kalemimizle ve gözlerimizle aydınlatmaktır. İnsanı yaşatacak olan yine insan olduğuna göre bunu bizden başka kimse yapamaz”

“Acılarını anılara dönüştüren bu insanların bazılarını hiç kuşkusuz duymuşsunuzdur. Ben, tarih ağacının gölgelerinde kalan bu insanlardan bazılarını hatırlatmak, yaptıkları ve yazdıklarıyla insanlığın kültürel ve bilimsel mirasına büyük katkılarda bulunmuş bu büyük insanların öykülerini aktarmak istedim. “Yaşam, yüksek anlamlılık yüklü tek anlardan ve bu anların olsa olsa gölge görüntülerinin çevremizde gezindiği sayısız aralardan oluşur” demiş Nietzsche. Bir masa kurulsa ve insanlık tarihine katkı yapmış herkes o masaya otursa, nice yorgunluklarla kurulmuş bu masanın kaybedeni yoktur. Mezarlıklar hüzünlü ve sonsuzdur. Kaybettiklerimiz için kuşkusuz hüzün doluyuz. Ama onların açtığı sonsuz yoldan yürümeye devam etmek gerçekten çok güzel. Umberto Eco “hangi uluslar kahramana ihtiyaç duyar” diye sorar bir yazısında. Evrensel kültür, bilim, yazın ve sanata dair binlerce isim yetiştirmiş ve onları unutmamayı başarmış milletler eminim başka kahramanlara ihtiyaç duymazlar”.

“Benim yaptığım, o kahramanları unutturmama çabasının mütevazı bir örneğidir. Umarım beğenirsiniz. Bu kitabı yazarken yaptığım araştırmalarda bana zaman yaratan çok değerli desteğiyle eşim Ayşe Pelin’e, Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi dostum Dr. Fabio Grassi’ye, Tarihçi Kitabevi editörlerine ve Sayın Necip Azakoğlu’na teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktalıyor.

Murat Erdin Kimdir ?

Murat Erdin İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Meslek hayatına 1990’da Gelişim Yayınları’nda başladı. Türkiye’nin ilk haber kanalı NTV’nin kurucu kadrosunda görev aldı. Ardından pek çok medya kuruluşunda muhabirlik, editörlük, spikerlik ve metin yazarlığı yaptı. Erdin yazı macerasına küçük yaşlarda başladı ve edebiyat dergilerine şiirler ve öyküler gönderdi. Defterlerinde birikmiş şiirlerini 2015 yılında yayınlanan “Gölgesi Daha Büyük”te topladı. Spor, siyaset ve medya araştırmalarını içeren farklı türde araştırma kitapları yayınladı. Yeni dönemde edebiyat çalışmalarına ağırlık veren Erdin, halen önemli kültür-sanat yayınlarına kitap eleştirileri yazıyor ve üniversitelerde ders veriyor.