İtalya’da gerçekleşen Dünya Kanaryalar Şampiyonası’nda 32 bin 500 kuş içerisinden Dünya 3’üncüsü seçilerek güzelliğini tescilleten“Ana” isimli kanarya, sahibi Ufuk Buyurgan ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a konuk oldu.

Mutluluğunu Yaşar ile paylaşmak istediği için ziyarette bulunduğunu belirten Buyurgan, Kanarya “Ana” hakkında Yaşar’a bilgi verdi.

Annesi vefat ettiği için kuşun adını “Ana” koydu

Toplamda 150 kanaryasının olduğunu da dile getiren Buyurgan, “Bakımları çok kolay, çok maliyetli değil. Evimin alt katında onlara bir oda ayırdım ve içerisinde havalandırması, ışık sistemi, su sistemi her şey mevcut. İlgi istiyor, bu ilginin karşılığını aldım kanaryam dereceye girdi. Beni mutlu etti. İsmimi de annemi kaybettiğim için “Ana” koydum” diye konuştu.

Dünya 3’üncüsü Norwich ırkından

Buyurgan, “Kanaryam Norwich ırkındandır. Bu ırkın görkemli şekli, soylu ve mağrur yapısı, ipeksi tüy dokusu ve harika rengi birçok insanın ilgisini üzerine toplamakta ve kendisine hayran bıraktırmaktadır. İri ve hantal kuşlar oldukları için genelde yavrularına bakamazlar. Bu yüzden bu kuşların yumurtaları bakıcı kuş denen türlerin altına konur. Bu kuşların renklerini yemlerine katılan çeşitli maddelerle değiştiriyorlar. Ancak benim kuşum beyaz ve bu beyaz kuşta mümkün olmuyor” dedi.

“Bakamayacağınız hayvanı almayacaksınız”

Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği tarafından kendisine hediye edilen makam odasındaki kanaryasını Buyurgan’a gösteren Başkan Yaşar ise “Bir hayvan beslemek insana insani değerlerini hatırlatır. Hayvan besleyen bir insanın içinde kötülük barındırması mümkün değil. Hayvan seven insan doğayı da insanları da sever. Ama burada en önemli konu her zaman söylüyorum, bakamayacağınız hayvanı almayacaksınız. Sonra bakamayıp sokağa bırakmayacaksınız, sorumluluğunu alabiliyorsanız bakacaksınız” diye konuştu.