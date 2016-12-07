Dünya Gönüllüler Günü Ödülleri sahiplerini buldu

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından her yıl geleneksel hale getirilen “Dünya Gönüllüler Günü Ödül Töreni” ASO Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Çok sayıda STK’nın ve STK’lara destek verenlerin ödül aldığı törende, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Milli Birlik ve Demokrasi Ödülü” ne layık görüldü.

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Türk Sanayici ve İş Adamları (TÜSİAV ) Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, günün anlam ve önemine değindi.

Sarıtoprak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın STK’lara her zaman destek olduğunu söyledi. Sarıtoprak Yaşar’ı “STK’lara her zaman destek olmuş, Yenimahalle halkını demokrasi, mili birlik ve beraberlik yolunda kenetlemiş, demokrasi adamı” diyerek ödülünü alması için sahneye davet etti. “Milli Birlik ve Demokrasi Ödülü” ne layık görülen Yaşar, “Demokrasinin temeli sivil toplum kuruluşlarıdır” dedi.

“Sivil toplum kuruluşları demokrasinin vazgeçilmezidir”

Yaşar, “STK’lar demokrasilerde önemli bir ayaktır. Bizim anayasamız siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır der ama bana göre STK’lar demokrasinin vazgeçilmezleridir. Sivil toplum kuruluşları, yerel ve genel yönetimi yönlendiren ve eleştiren sivil denetim kurumlarıdır. STK’ların söylediklerine kulak vermeliyiz” dedi.

“STK’lar iktidarın arka bahçesi olamaz”

STK’ların tarafsız olması gerektiğini doğru icraatları desteklemesi yanlış yapılan icraatlarda da tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Yaşar, STK’ların kimsenin arka bahçesi olmaması gerektiğini söyledi. Yaşar, “Ülkemize baktığımızda ne yazık ki STK’ların da kendilerine göre kusurları var.

Bu kuruluşlar yandaş olmamalıdırlar, amaçları doğrultusunda ülkenin doğrusunu eğrisini yetkililere ve halka anlatmalıdırlar. Eğer bir STK yandaş duruma gelmişse ne topluma ne de ülkeye fayda sağlar.

Ben Yenimahalle Belediye Başkanı olduğumdan beri 100’ün üzerinde STK’ya oda verdim. STK’lara sahip çıkıyoruz, onlarla birlikte beraber etkinlikler yapıyoruz.

Tüm salonlarımızı da kullanıyorlar. Onların güçlenmesine, etkin olmasına katkı yapıyoruz. Her zaman da STK’lara her türlü desteği vermeye devam edeceğim” diye konuştu.

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