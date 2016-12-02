Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik yürüttüğü hizmet ve projelerle Türkiye’ye örnek oluyor.

30 binden fazla engelli üyesine hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, engelsiz ulaşımdan ev temizliğine, kültürel aktivitelerden eğitime, fiziksel tedaviden gıda yardımlarına kadar yılın her günü engelli vatandaşların yanında oluyor.

“Dünya Engelliler Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’nin Planet, Pursaklar, Çubuk, Sincan, Kuşcağız, Akyurt, Araplar ve Kazan aile yaşam merkezlerindeki engelli lokallerinden 26 bin 825 üye, yıl boyunca aktif olarak bilgisayar, müzik, el sanatları, dans, yabancı dil kursları ile spor ve sağlık aktivitelerinden yararlanıyor.

Sincan Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki asansörlü havuzda ise profesyonel fizyoterapistlerle engelli vatandaşlara tedavi imkanı sağlanıyor. Bu hizmetten, 17 yılda yaklaşık 40 bin engelli vatandaş faydalandı.

ULAŞIMDA BÜYÜK KOLAYLIK

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’teki engellilerinin diledikleri yere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 30 adet asansörlü minibüs tipi araçla hizmet veriyor. Evlerinden alınıp, refakatçi eşliğinde istedikleri yere götürülen engelli vatandaşlar, sonra tekrar evlerine ücretsiz olarak bırakılıyor.

Toplu ulaşımda da engellilerin kullanımına uygun otobüs filosuyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’nin EGO otobüslerinden, 47 bin 498 engelli vatandaş ile15 bin 964 refakatçi ücretsiz olarak yararlanıyor.

İhtiyaç sahibi 1384 engelliyi akülü araç ve manüel tekerlekli sandalyeye kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, engellilere ihtiyaç duydukları, işitme cihazı, beyaz baston, koltuk değneği yardımında da bulunuyor.

Engellilerin şehir içinde rahat hareket edebilmeleri için alt ve üst geçitler, aile yaşam merkezleri, park ve bahçeler ve rekreasyon alanlarında engellilerin kullanımına yönelik 151 adet engelli asansör ve 41 yürüyen merdiveni hizmete açan Büyükşehir, mevcut sinyalize kavşakların 250’sine akustik yaya sinyal verici ve yaya geçit cihazı monte ederek, engelli vatandaşlar için kolaylık sağladı.

Görme engelli vatandaşlar için, kentin cadde, meydan ve bulvarlarına, standartlara uygun 150 kilometre hissedilebilir yüzey çalışması, standartlara uygun ebat ve eğimlerde kaldırımlara 1766 adet engelli rampası yapan Büyükşehir Belediyesi, nokta çıkışlı karolar kullanılarak yürüme şeridi ve yaya geçitlerinde güvenli geçiş için ikaz şeritleri yapımına devam ediyor.

ENGELLİLERİN BÜTÇESİNE DESTEK

Engellilerin bütçelerine katkı sağlamak adına da çeşitli desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, su aboneliği olan 29 bin 5 engelli vatandaşın faturasında yüzde 50 indirim uyguluyor.

İhtiyacı olan toplam 15 bin 905 kişiye hasta bezi dağıtılırken, bot, kaban, çanta, giysi, gıda, kömür yardımlarında engelli vatandaşlara öncelik sağlanıyor. Ayrıca 44 engelli okulunda günlük 4 bin 859 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Engelliler Ticaret Merkezi’nde, Bahçelievler’de 10 tezgâhta, tüm giderleri (elektrik, su, ısınma, kira) Büyükşehir tarafından karşılanan el ürünleri satışının yapıldığı hizmet yerleri bulunuyor.

Ayrıca 5 bin 651 engelli vatandaşa simit camekanları vererek istihdam sağlayan Büyükşehir, bu camekanları her yıl ortalama 200 kişiye kurayla dağıtıyor.

KAMPLARDA ÜCRETSİZ TATİL

Büyükşehir’in 4 bin 732 engelli vatandaşı konuk ettiği Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü tatil kamplarında engelli vatandaşlara otel konforunda refakatçileriyle birlikte tatil yapabilme imkanı sunuluyor. 5 bin 673 engelli vatandaşın yararlandığı Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nden, engelliler vatandaşlar, kabartma baskı yazı, konuşan bilgisayar, sesli kütüphane ve internet hizmetlerine ulaşabiliyor.

ENGELLİLERE 4/4’LÜK HİZMET

Engellilerin evlerinde temizlik hizmetiyle Büyükşehir Belediyesi, 31 aracıyla randevu sistemine göre en az ayda 1 kez temizlik ekibi gönderiyor. 1994 yılından beri faaliyette bulunan Yaşlılara Hizmet Merkezi, bu kapsamda 217 bin engelli vatandaşa temizlik, 11 bin 411 engelli vatandaşın evinde onarım hizmeti verdi. Ayrıca engelliler için evde verilen sağlık hizmetiyle bugüne kadar 43 bin 63 engelli, yine evde verilen psikolojik destek hizmetiyle 38 bin 663 kişiye ulaşıldı.

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