Dünya Engelliler Günü – 3 Aralık !

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

“Ülkemiz bugün engellilerin hayat şatlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Engelli kardeşlerimiz, spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla. Azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri. Eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır.

Türkiye’nin son 14 yılına damgasını vuran insan merkezli yönetim anlayışının ete kemiğe büründüğü alanların başında engelli vatandaşlarımız ile ilgili yapılan düzenlemeler gelmektedir” dedi.

2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte atımlar atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ise bu reform sürecini üst aşamaya taşıyarak, engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına almıştır. Ülkemiz bugün engellilerin hayat şatlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Buna rağmen yapılanları yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak, devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız. Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimin sorunları hususunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum”

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi ve Aktif Engelliler Derneği üyelerini kabul eden Vali Münir Karaloğlu, “Önce gönüllerdeki engeli kaldırmak gerek” dedi.

Dünya Engelliler Günü’nde Vali Münir Karaloğlu, ziyarette Sakatlar Derneği Şube Başkanı Mehmet Karavural ve Aktif Engelliler Derneği başkanı Nurdan Özsoy’dan sorunları dinleyerek desteklerini dile getirdi. Çağdaşlık ölçütünün engellilerin erişim kolaylığı olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu,

“3 Aralık bir kutlama değil farkındalığı artırma günüdür. Aslında her insan bir engelli adayı, öyle bakmak lazım. Önce gönüllerdeki engeli kaldırmak gerek. Dünyada yaşamın önündeki bütün engelleri kaldırmalıyız. Maalesef bir taraftan da her gün yüzlerce, binlerce insan savaşlarda engelli oluyor”

Vali Karaloğlu, engelliler konusunda son 10-12 yılda önemli gelişmeler olduğuna değinerek, “Türkiye’de engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında iyi yoldayız. 2005 yılında engelliler yasasının çıkmasıyla beraber toplumun algısında da ciddi manada bir düzelme var. Devletin, hükümetin engellilere sağladığı geçmişte olmayan evde bakım hizmetleri, eğitim, istihdam alanlarında ciddi imkanlar söz konusu” diye konuştu.

Uluslararası Engelliler Günü

Uluslararası Engelliler Günü (İngilizce:International Day of Disabled Persons). 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup, gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir.

International Day of Disabled Persons :

1981 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Engelliler Yılı (IYDP) ilan edildi. Fırsat eşitliği, rehabilitasyon ve engelliliği ön plana çıkaran bir eylem planı çağrısında bulundu. IYDP’nin sloganı, “Her evde tekerlekli sandalye” idi; Engelli kişilerin, toplumlarının yaşam ve gelişmelerine tam olarak katılmaları, diğer vatandaşların yaşam koşullarına eşit düzeyde yaşamaları. Eşit paya sahip olmaları hakkı olarak tanımlıyordu. Sosyo-ekonomik kalkınmadan kaynaklanan iyileştirilmiş koşullar.

SONSÖZ GAZETESİ OLARAK TÜM ENGELLİLERİN DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ, ENGELSİZ BİR DÜNYA İÇİN HEP BİRLİKTE…

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