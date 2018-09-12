DÜNYA BAŞKENTLERİ ANKARA’DA AĞIRLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Eylül’de düzenlenen “Dayanışma ve Refah: Dünya İdari Başkentler Birliği” temalı Dünya İdari Kentler Birliği Genel Toplantısı”na ilk kez ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantının ana konusu başkentlerin kalkınması ve kent sorunlarına ortak çözümlerin üretilmesi oldu. Dünya İdari Kentler Birliği‘nin ilk genel kurul toplantısına ev sahipliğini Ankara yapıyor..

Toplantıya aralarında Almanya ve Katar’ında bulunduğu 16 ülkeden belediye başkanı, bürokrat ve akademisyenler katıldı. Toplantıda ana gündem maddesi “kentsel dönüşüm ve kalkınma” oldu.

Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin konuşma yaptı. Meyra Plaza’da yapılan toplantıda Dünya başkentlerinin birliğe entegre edilmesi ve birliğin dünyaca tanınan bir platform olabilmesi amacıyla bir araya gelindi. Belediye başkanları, kent sorunlarını tartışarak, ortak çözüm ve stratejiler üzerine konuştu.

İNSANIN DEĞERİ AZALIYOR

Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları dile getirdi; “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi; Bugün dünyanın bulunduğu ortam ve ekonomik konjonktür gereği insanlığın var olduğu bu topraklarda insanın değerinin azaldığı bir dünya gündemi yaşıyoruz”.

Bakan Kurum; ” Bu genel kurul sonrasında net bir şekilde ifade edebilirim ki geleceğimize, çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakmalıyız, nasıl bir gelecek bırakmalıyız?Vurgusunu, anlayışını iki gün boyunca tartışma imkanı bulduk.

Kurum; “Çünkü dünyanın bugün bunlara ihtiyacı var. Yoksulların, fakirlerin gelir orantısızlığının olduğu bir dünya da yaşıyoruz. Bu mesajı buradan verdiğimizde inşallah bu bir ilk olur ve tüm dünyaya yayılır. Belki bazı şeyleri bundan sonra değiştiririz diye düşünüyorum. Bende konuşmamda size bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonraki yapacağımız icraatları eylemleri anlatmaya çalışacağım” dedi.

Bakan Kurum; “Biliyorsunuz dünya idari başkentler forumu ilk olarak 2017 yılında Kore’dedüzenlenmişti.Foruma temsilen Ankara büyükşehir belediye başkanımız katılmıştı. Ankara’nın o gün yaptığı teklifle bugünde inşallah iki gün sürecek bu toplantıyı Ankara’da düzenleyeceğiz. 2018 yılının birinci genel kurulunu yapmış olacağız.

Dünya nüfusunun neredeyse 3’de 1’i benim aldığım bilgiler ve notlar gereği burada belediye başkanlarımızla temsil ediliyor. Dolayısıyla bu birliktelik çok önemli bir birliktelik. Bu birlikteliğin bu gücü dayanışma ve refah anlamında büyük bir enerjiye dönüştürebileceğine inanıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

DÜNYA BAŞKENTLERİ İÇİN TARİHİ BİR GÜN

Dünya İdari Kentler Birliği Genel Toplantısı’na ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bugün Ankara’mız ve dünya başkentleri için tarihi bir gün. Zira Başkentler için önemli bir işbirliği ve dayanışma platformu olacak bir birliğin, Dünya İdari Kentler Birliği’nin kuruluş genel kurulunu yapıyoruz. Ankara olarak böylesine önemli bir birliğin kuruluşuna ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.

Küresel terörün tüm dünyayı tehdit ettiği, bölgesel savaşlar ve göçmen sorunlarının insanı bir drama dönüştüğü, sorunların çözümü yerine pek çok ülkenin kendi menfaatlerini maksimize etmek için adeta yarıştığı bir dönemde, bizler dünyanın önemli başkentlerinin yöneticileri dostluk ve işbirliği için bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Tuna: “Çatışma yerine dayanışmayı, rekabet yerine işbirliğini, sömürü yerine paylaşmayı hedefleyen kentlerin temsilcileri olarak gayretlerimizi sürekli hale getirecek bir birlik kuruyoruz. Bu elbette kolay bir iş değildir. Büyük fedakârlık, emek ve zaman ister. Yapacağımız faaliyet ve projelerle tüm dünyanın dikkatini çekeceğimize ve her yıl üye sayımızı arttırarak tüm dünyayı kapsayan bir birlik olacağımıza yürekten inanıyorum.

Değişmeyen bir gerçek var ki her kent yöneticisi kentinin sorunlarını çözmek, yaşam kalitesini geliştirmek ve vatandaşlarının beklentilerini karşılamak için büyük gayretler gösterdikleridir. Değişik kentlerin geliştirdiği değişik başarılar ve çözüm yollan vardır. Bu tür toplantılar ile bir taraftan en iyi tecrübelerin paylaşılması, diğer taraftan kurulan dostluklar ile yeni fikirlerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.

Tuna sözlerine şöyle devam etti; “Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ortak akla ve işbirliğine çok önem veriyoruz. Ego- sistem yönetim anlayışı olarak adlandırdığımız, “ben yaptım oldu, en iyisini ben bilirim, ben seçildim dolayısıyla istediğimi yaparım” yönetim anlayışı yerine, Eko-Sistem yönetim olarak adlandırdığımız, kentin tüm paydaşlarıyla ortak aklı kullanarak, karar alma ve çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Baş döndürücü bir hızla iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi dünyamızı küresel bir köye dönüştürmüştür. Küreselleşme çağı olarak adlandırılan bu süreçte firmalar yerine kentlerin rekabet edeceği bir döneme giriyoruz. Sanayi 4.0 ile birlikte genç mühendislerin, mucitlerin ve yetenekli CEO’ların fabrika çatısı altında toplanma zorunluluğu olmadığı bir sürece giriyoruz.

Geleneksel olarak daha çok idari yönlerden gelişmiş olan başkentlerin bu yeni süreçte daha fazla işbirliği ve tecrübe alışverişine ihtiyacı vardır. İşte bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Dünya İdari Kentler Birliği böylesine önemli bir süreçte Başkentler arasında yakın ve etkin bir işbirliği platformu oluşturacaktır.”

ZAMANIN VE MEKANIN ŞAHİTLERİYİZ

Tuna’nın ardından kürsüye çıkan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin; “Bu önemli etkinlikte bugün ülkemizde olmanızdan ve bizimle tecrübelerinizi paylaşmanızdan dolayı duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Sayın başkanıma da bu güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum.

Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz.Dünya nereye gidiyor?geleceğimiz nasıl olacak?sorularının cevabında bugün çok ciddi soru işaretleri yaşıyoruz.Haklı, güçlü olduğu bir dünya düzenine karşı sayın Cumhurbaşkanımızın, birleşmiş milletlere dünya beşten büyüktür şeklinde söylemini hatırlayacak olursak; her ülkenin, her şehrin yapması gereken görevleri olduğunu söyleyebiliriz.”

Şahin; “Başkentler herhangi bir şehir değildir. O ülkenin aklının, nabzının, kalbinin attığı yerlerdir. Bu önemli başkentlerin yerel yönetimlerinin, başkanlarının tecrübelerini paylaşmak için buradayız.Yaşanan sorunlara ortak çözümler bulabilmek için bu platformların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Dünyamıza baktığınız zaman sınırdan gelen 500 bin mülteciye yıllardır ev sahipliği yapan bir kardeşiniz olarak iyi ve vicdanlı insanların şehrinin başkanı olarak ne kadar zor dönemlerden geçtiğimizi görüyoruz” diyerek devam etti.

“Bir taraftan temiz su bulamadığı için binlerce çocuğun öldüğü, binlerce kadının, binlerce engellinin göçten dolayı yollarda kaldığı dünya düzenine hep birlikte dur dememiz gerekiyor. İşte o yüzden kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar dediğimiz şehirlerin yönetimlerini daha kuvvetli hale dönüştürmemiz gerekir.

Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma projelerinde artık sadece mali kalkınmanın önemli olmadığını ifade etmek isterim. İnsanı merkeze alan sosyal, yerel alanın çok daha güçlenmesi gerektiği düşünüyorum. Çocuk dostu, engelli dostu, kadın dostu şehirlerin artık bütün şehirlerin kendi içlerinde büyük bir rekabete dönüştüğünü görüyoruz.

Şehrin ihtiyaçlarını göze almayan bir kalkınmanın insanı mutlu etmediğini söylememiz gerekir. Şehirler insan vücutlarına benzer. Bir insanında mutlu olabilmesi için madden ve manen doyum yaşaması gerekir.

Şehirlerin sağlıklı büyümesi, güvenli olması için nasıl vücudumuzun temel ihtiyaçlarını gideriyorsak aynı şekilde şehirlerin temel ihtiyaçlarını da gidermeliyiz” diyerek sözlerine son verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya birçok dünya başkentinden belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.