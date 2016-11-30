Dünya Ankara’ya geliyor

Birbirinden farklı 30 ülke 30farklı kültürü bir araya getiren Ülkeler El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 13. kez kapılarını açıyor. Rem Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar 2 – 11 Aralık tarihlerinde ATO Congresium’da bir kez daha Ankaralılarla buluşacak.

40 farklı ülkenin hem kültürünü tanıma ve hem de yöresel ürünlerini satın alma fırsatının sunulduğu fuarda Mısır ,Sudan, İran ,Kenya, Endonezya, Tayland, Gana, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Hindistan , Tanzanya, Katmandu , Zimbabwe , Çin, Afganistan, Nepal , Senegal, Doğu Türkistan Dubai, Bangladeş Kazakistan, Tataristan Makedonya ,Kırım Türkleri, Belarus, Kosova Başkentlilere otantik ve geleneksel bir şölen sunacak.

REM Fuar Proje Koordinatörü Remzi Çayır 13. Ülkeler El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı ile ilgili; “Fuar yeni yıl alışverişinin başladığı ve yaklaşık 6 milyon Ankaralının sevdiklerine hediye alma arzusu taşıdığı zaman dilimi içerisinde gerçekleşiyor. Hediyelerinde farklı olmayı sevenler için 13.Ankara Ülkeler El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri bulunmaz bir fırsat” açıklamalarında bulundu.

KAZAKİSTAN’DAN KEÇE OTAĞ

Orta Asya şovu ile misafirlerini karşılayacak olan Ülkeler El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarda her ülkenin kendine özgü el işçiliğinin sergileyecek. Fuarda Kazakistan elçiliği tarafından kurulacak olan keçeden yapılan otağ Orta Asya Türk Kültürünü gözler önüne serecek, Tanzanya’dan gelecek gerçek kıl giydirme hayvan figürleri Ankaralıları Afrika’ya doğru bir yolculuğa çıkaracak. Ayrıca fuar boyunca Mısır papürüsleri, Bagladeş ve İran el halıları, Türkmenistan el dokumaları, Nepal ve Endonezya el oymaları ziyaretçilerini bekliyor olacak.

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