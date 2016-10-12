Duma, Fransa’ya Putin-Erdoğan işbirliğini örnek verdi

Duma Uluslararası Komite Üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya’nın en ciddi ve zor uluslararası sorunlarda diyalog kurmaya hazır olduğunu, bunun aksine Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden birinin (Fransa) sorunların objektif açıdan görüşülmesinden kaçındığını bildirdi.

Jeleznyak, “Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın işbirliğinin gelişimi için yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını hatırlatmak isterim” dedi.

Jeleznyak konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Fransa yönetiminin Washington’u kızdırma endişesi sebebiyle Rusya ile işbirliği kurmaktan kaçınması onların en önemli uluslararası sorunlarda diyalog kurmaya hazır oldukları konusunda şüpheye düşürüyor. ABD’de başlayan ve Avrupa’da devam eden Rusya karşıtı davranışların fonunda Fransa yönetiminin bizim ülkemize karşı çelişkili hareketleri onların dış politikasının Washington ve Brüksel’e bağlılığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Jeleznyak, Suriye krizi, askeri eylemlerin sona ermesi için alınan etkili önlemler, Suriye halkına insani yardım sağlanmasının sorumlu ülkelerin aktif katılımına gereksinim duyduğunu belirterek, “Avrupa’nın önde gelen ülkesinin ciddi sorunları görüşmeye hazır olmadığını görmekten dolayı duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek zorundayım. Bunun yanı sıra, Rusya en zor ve ciddi uluslararası sorunlarda diyaloglara hazırdır. Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın işbirliğinin gelişimi için yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını hatırlatmak isterim” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...