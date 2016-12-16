Düğün’e dünya prömiyeri

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Mehmet Balkan’ın koreografisini yaptığı ‘Düğün’ adlı tek perdelik balenin dünya prömiyeri yapıldı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelenen ‘Düğün’ü, Vali yardımcıları Süleyman Deniz, Cemal Yıldızer, Mezitli Belediye Başkanı CHP’li Neşet Tarhan, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Ufuk Kasar ile çok sayıda sanatsever izledi. Uzun süredir hazırlık çalışmaları süren eseri, ‘Dostum Akdeniz’, ‘Bach Oryantal’, ‘Mevlana’nın Çağrısı’, ‘Fındıkkıran’ ve ‘İlişkiler’ balelerinin koreografisine imza atan Mehmet Balkan, Lale Balkan ile birlikte sahneye koydu. İki kız kardeşin aynı gence aşık olmasını, geleneksel motifler, folklorik adımlar ve müzikle harmanlayarak anlatan eserin müziğini Erim Ardal, dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımı da Sevtaş Demirer Ulaş üstlendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin baş dansçıları Deniz Kılınç ve Tuncay Tunçeli’n görev aldığı eserde, MDOB’dan Büşra Ay, Ozan Demirbaş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Tutku Barın Tümen ve Niyazi Cingöz rol aldı.

ÇOK YORUCU VE UZUN BİR SÜRECİ OLDU

Kareograf Mehmet Balkan, eser için uzun bir çalışma süreci geçirdiklerini belirterek, “Eserin çok yorucu ve uzun bir süreci oldu. Çok uzun bir eser olmamasına rağmen teknik açıdan modern ve folklorik stepleri bünyesinde barındıran bir bale olarak görüyorum. Takriben 15 dakikalık bir süreçten oluşuyor. 35 dakikada içerik olarak iki kız kardeşin, açık olduğu bir erkeğin ve bir ailenin yaşadığı, aslında mutlu sonla bitmesi gereken dediğimiz, bir drama ile sonlanan bir eser” dedi.

Gösterimde ayrıca, Arturo Marquez’in ‘Danzon’ müzikleri dizisinin ilk iki bölümü üzerine Armağan Davran ve Volkan Ersoy’un koreografisiyle hazırlanan bir perdelik ‘Danzon’ balesi de sahneye konuldu. Gösterinin sonunda sanatçılar, sanatseverlerin alkış yağmuruyla sahneden ayrıldı. ‘Düğün’, 17 Aralık Cumartesi saat 20.00’de Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde yeniden sahnelenecek.

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