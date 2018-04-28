Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde düğünde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor.

Online altın satışına tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var.” dedi.

Ekmekçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de e-ticaretin potansiyeli ve yapılan çalışmalar ve yıl değerlendirmesine ilişkin bilgi verdi.

Yılın ilk 3 ayına bakıldığında ocak, şubat ayının biraz rehavetle başladığına dikkati çeken Ekmekçi, mart ayında ise bu rehavetin kalktığını ve e-ticaretin arttığını söyledi.

Ekmekçi, kurun da etkisiyle ilk 2 ayda biraz durulma yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ama mart ayında stabilize oldu ve toparlandı, nisan ayı da oldukça iyi gidiyor. Bunda evlilik sezonunun başlamış olmasının da önemli etkisi var. Ramazandan önce düğünlerin planlanmış olmasıyla, hem ev düzenlemek isteyenlerin alışverişinde, hem de düğünlerde düğünde kullanılacak ve takılacak altının satışında artış yaşanıyor.

İnternette altını taksitle, hatta vade farksız taksitle satan üyelerimiz var. Dolayısıyla hem altın satışlarında hem ev eşyalarının satışında iyi bir artış var şu an. Online altın satışına tüketici alıştı ve güveniyor, geçen seneye göre şu an internetten altın satışında yüzde yüz artış var. Bunda sezonun yanı sıra bilinirlik taksit yapılmasının önemli etkisi var.”

– “Sene sonunda yüzde 30 büyümenin altına inmeyeceğiz”

Ekmekçi, bu sene ilk çeyrekte e-ticaret büyümesinin durmadığına dikkati çekerek, geçen seneki büyüme rakamlarının aynı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda Ramazan ayının da büyümeye önemli katkısı olacağını söyledi.

İki çeyreğinde oldukça güçlü geçeceğini dile getiren Ekmekçi, “Yıl sonu beklentilerimiz oldukça iyi, sene sonunda yüzde 30 büyümenin altına inmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Emre Ekmekçi, pazarda ödeme modeli olarak şu an online tüketici kredisiyle ödeme şeklinin oturduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Artık kredi kartınız yoksa direkt TC kimliğinizi girip banka kredisini anında çekebiliyor, ürünü alabiliyorsunuz. Bu modelin testleri bir seneden beri değişik firmalar tarafından yapılıyordu ama bu senenin hikayesinde bu tüketici kredisi ile yapılan online alışverişler gündemimizde olacak.

Şu an toplam hacmin yüzde 1-1,5’i online tüketici kredisi kullanılarak yapılan alışveriş. Daha çok ev alışverişi için ya da 700-1000 lira üzeri alışverişler için kullanılıyor. Burada da bilinirliğin artmasıyla kullanım daha da artacak.”