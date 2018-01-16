Ankaralı sanayici Şahin Sevin, 2008’de yakalandığı kansere yıllarca direndi ama sonunda pes etti, geçen hafta 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Son görüşmemizde, “Azrail’den aldığım uzatmaları yaşıyorum” demişti. Anlaşılan Azrail yeni bir uzatma daha vermedi.

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İTÜ İnşaat Fakültesi mezunuydu.

Yıllarca müteahhitlik yapıp çok sayıda kamu binası inşa ettikten sonra Gölbaşı’nda Mekon Panel Fabrikası’nı kurarak sanayiciliğe başladı.

Bu fabrikanın filmlere konu olacak kadar ilginç bir kuruluş öyküsü vardı.

Almanya’da alüminyum asma tavan üreten bir fabrikadan teknoloji satın almak için girişimde bulunuldu. Ancak fahiş fiyat talebiyle karşılaşılınca bundan vazgeçildi. Şahin Sevin, o fabrikayı gezen arkadaşına, “Gördüğün nasıl bir makineydi, anlat bakalım” dedi. Arkadaşının anlatmasına göre bir makine yapıp üretime geçirmeyi başardı.

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Çetin mücadelelerle geçen hayatını, “Ömrümü Boşa mı Harcadım?” kitabında anlattı.

Kendisine Allah’tan rahmet dilerken bu kitabından bazı bölümleri özetleyerek paylaşmak istiyorum:

Sonradan ünlü bir kantocu olacak Nurhan Damcıoğlu Ankara’da komşumuzdu. Çok fakir bir aile idiler. Babaları çalışmıyordu. Kızılay’dan temin ettikleri yemekle karınlarını doyururlardı. Nurhan’ın kardeşi Yalçın çöp tenekelerinden kağıt toplayıp satarak aile bütçesine katkıda bulunuyordu.

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Ortaokulda Bahriye Üçok coğrafya, Kartal Tibet’in babası Hasan Tibet jimnastik, meşhur Ayşe Abla Okulları’nın kurucusu Neriman Hızır İngilizce öğretmenimizdi. Neriman Hanım, radyoda da çok güzel çocuk programları yapıyordu. Ama bir gün radyodaki görevine son verildiğini duyduk. Ajan olmakla suçlanıyordu. Bu haberden etkilenen öğrenciler derse geldiğinde kendisine çok soğuk davrandılar. Bunu fark eden Neriman Hanım, radyo programını çekemeyenlerin kendisine iftira attığını söyledi. O muhteşem kadının o andaki üzüntülü durumu gözümün önünden hiç gitmez.

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Lisedeyken Başbakan Adnan Menderes’in oğlu Mutlu ile sınıf arkadaşıydık. Sessiz, sakin, uysal bir çocuktu. Okula Başbakanlığın arabasıyla gelir, birkaç sokak ötede iner, oradan yürürdü. Sınıfta en ağır şakalar ona yapıldığı halde katiyen terslenmez, şikayet etmezdi. Sık sık, ‘Benim babam başbakan olsa böyle durur muyum, neler yaparım’ tahrikleri ile karşılaşırdı.

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İTÜ’de öğrencilik yılları… Basketbol takımımız iyiydi ama hep ikinci oluyor, bir türlü şampiyonluğa ulaşamıyordu. Bir gün Hürriyet gazetesinde Sivas’ın bir köyünde 26 yaşında 2.13 metre boyunda Hüseyin Alp isimli bir gencin yaşadığı haberi çıktı. İTÜ’den hemen birini gönderip getirttiler. Özel ayakkabı, elbise, forma, karyola ve yatak yaptırıldı . Basketbol takımının koçu Yalçın Granit basketboldan hiç anlamayan bu genci eğitti ve oynatmaya başladı. İTÜ basketbolda yıllarca yenilmez armada oldu.

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Askerlik yaparken sabah kahvaltısında şekerin çaydanlığın içine atılmasından rahatsız olmuştum. Tabur komutanına şikayet ettim. ‘Şeker hırsızlığını önlemek için böyle yapıyoruz’ dedi. ‘Kahvaltıda sadece çay ve şeker yok ki, peynir, zeytin, tereyağı da var. Bari onları da çaydanlığın içine attırın’ dedim. Çok sinirlendi, 5 gün hapis cezası verdi.

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Türkiye’de sanayici olmak zor… Ankara Büyükşehir ve Gölbaşı belediyeleri ile sürekli uğraşmak zorundayız. Her yeni gelen memur, ‘İstersem fabrikanızı dümdüz ederim’ diye tehditle geliyor. Kapatma tehditleri ile sürekli uğraşmak zorundayız. SSK ikide bir primlerimizi ödemediğimiz gerekçesiyle icra emri çıkarır. Makbuzları bulup ibraz ederiz. Vergi dairesinden defterlerimizi isterler. Götürüp imza mukabili teslim etmek isteyince sinirlenirler.